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Избитый Мирзаев: Меня спас мышечный корсет

Расул Мирзаев. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Российский боец ММА Расул Мирзаев, которого жестоко избили в ночь на 31 декабря, раскрыл подробности страшного нападения. Спортсмен заявил, что готов сам начать разыскивать преступников, если с этой задачей не справятся правоохранители.
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В день нападения Расул Мирзаев находился в своей квартире вместе с друзьями. Он рассказал, что в какой-то момент знакомые ушли, но осталась девушка Амина. "Я смотрю, а она очень часто что-то по телефону бегает болтает. Переписывается с кем-то и хитро улыбается", – рассказал спортсмен.

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Через какое-то время Мирзаев лег на кровать и уснул. "Потом слышу какой-то шум. Открываю глаза, смотрю, везде темно. Слышу шёпот. Я резко вскочил, побежал к двери. Я выбегаю и с этого момента ничего не помню", – цитирует Мирзаева Life.ru.

По всей видимости, спортсмен не может вспомнить некоторые детали нападения из-за травмы головы. Врачи уверяют, что Мирзаева спас от смерти мышечный корсет: если бы он имел более слабое телосложение, все могло бы закончиться гораздо хуже.

Некоторые детали нападения Мирзаеву все же вспомнить удалось. Спортсмен рассказал, что преступники приставили к его голове пистолет и начали избивать. При этом одного из них он видеть не мог – тот скрывал лицо капюшоном. "Он меня чем-то бил по ногам. Я не мог понять чем. Я лежу, а третий продолжает бить меня ногами и прикладом от пистолета", – рассказал Мирзаев.

Спортсмен заявил, что в ходе следствия он опознал всех нападавших. Мирзаев добавил, что готов сам включиться в поиски преступников, если правоохранители не справятся с этой задачей.

Напомним, нападение на Расула Мирзаева произошло в ночь на 31 декабря. Тогда трое неизвестных сначала расстреляли спортсмена из пистолета, а после избили. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, преступники до сих пор остаются на свободе.

Автор: Евгений Мышко5 февраля 2017, 15:32

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