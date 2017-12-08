Телефонных террористов ждет суровое наказание

За телефонный терроризм можно будет отправиться в места не столь отдаленные на десять лет. Такая норма содержится в законопроекте, который в первом чтении приняла Госдума.

Документ серьезно ужесточает наказание за ложные звонки о бомбах и прочий телефонный терроризм. Максимальная санкция для авторов таких предупреждений вырастет с пяти до десяти лет лишения свободы. Законопроект разработали спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава комитета по госстроительству Павел Крашенинников и председатель комитета по безопасности Василий Пискарев.

Как пояснил первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев, оперативно-разыскные органы уже получили право блокировать телефоны авторов таких звонков, а также получать оперативно информацию о том, с каких номеров звонят телефонные террористы. Ранее соответствующий закон подписал глава государства.

Теперь Госдума вносит изменения в Уголовный кодекс. Предлагается установить от трех до пяти лет лишения свободы за ложные звонки. Но будут и отягчающие обстоятельства: если эти действия направлены на дестабилизацию работы органов государственной власти, лишение свободы может быть на срок от шести до восьми лет. В случае тяжких последствий, таких как гибель человека, ответственность увеличивается до десяти лет лишения свободы.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил комитетам по госстроительству и по безопасности провести перед вторым чтением законопроекта совместное заседание с участием представителей правоохранительных органов. Володин объяснил, что депутаты не должны перекладывать ответственность за эту проблему только на силовиков. Госдума поддержала предложение.





"Мы должны не перекладывать эту проблему только на тех, кто сегодня круглосуточно делает все для того, чтобы не допустить эти проблемы к нам в семьи, к нам в страну. А что мы сделали, а что сделали те, кто сидит в этом зале по десять, по 20 лет? Мы что, впервые с этой проблемой столкнулись?" – сказал Володин.

Напомним, волна телефонного терроризма захлестнула Россию в середине сентября этого года. За следующие два месяца анонимные звонки с сообщениями о якобы заложенных взрывных устройствах привели к эвакуации более двух миллионов человек в 186 городах. Из них около 250 тысяч – в Москве. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.

Как отметил глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин, злоумышленники нанесли значительный ущерб российской экономике. По оценке Федеральной службы безопасности, только в Москве ущерб от "минирования" составил 150 миллионов рублей.





Госдума седьмого созыва уделяет повышенное внимание вопросам безопасности и противодействия терроризму. Так, 16 ноября нижняя палата одобрила в первом чтении законопроект об ужесточении уголовной ответственности за вербовку в ряды экстремистов. Нормативно-правовой акт предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 20 лет со штрафом в размере от 300 до 700 тысяч рублей или пожизненное заключение.

Во время весенней сессии парламентарии рассмотрели поправки о лишении гражданства лиц, осужденных за терроризм. Также депутаты одобрили нормативно-правовой акт, обязывающий мессенджеры идентифицировать пользователей по номеру телефона.