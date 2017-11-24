Телефонных террористов заблокируют без суда

Номера телефонных террористов будут блокировать по запросу правоохранительных органов и Роскомнадзора. Соответствующие поправки депутаты нижней палаты парламента приняли в третьем, окончательном чтении.

В соответствии с нормативно-правовым актом, оператор, предоставляющий услуги связи, обязан передавать в неизменном виде номер абонента или уникальный код идентификации пользователя.

Также оператор обязуется прекратить оказание услуг связи при поступлении соответствующего запроса от правоохранительных органов или предписания со стороны Роскомнадзора (в случае если в течение 15 дней не подтверждено совпадение фактических данных пользователя с указанными в договоре на оказание услуг связи).

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, данные поправки помогут предотвратить преступления, совершаемые с использованием средств коммуникации.

"Если в правоохранительные органы поступает информация о ложных звонках, связанных с заложенными бомбами, в этом случае правоохранительные органы смогут принимать решение и обращаться к сотовым операторам, чтобы вводилась блокировка этого звонка", – объяснил суть принятого законопроекта председатель нижней палаты.





Стоит отметить, что поправки не затрагивают оказание услуг абонентам (например, антиопределитель номера). Они нацелены исключительно на облегчение работы правоохранителей в части борьбы с телефонным терроризмом.

На предотвращение таких правонарушений направлен и внесенный накануне в Госдуму законопроект, который предусматривает наказание в виде лишения свободы от трех до десяти лет. Авторами нормативно-правового акта выступили председатель нижней палаты Вячеслав Володин, глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и руководитель комитета нижней палаты по безопасности Василий Пискарев.

Документ предусматривает, что заведомо ложные сообщения о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность для окружающих, будут наказываться лишением свободы от трех до пяти лет. В случае если противоправное деяние совершено с целью дестабилизации органов власти, злоумышленник может получить до восьми лет заключения.

Если же его действия привели к гибели людей или иным тяжким последствиям, то лишиться свободы он может на срок от восьми до 10 лет.

Напомним, волна телефонного терроризма захлестнула Россию в середине сентября. За следующие два месяца анонимные звонки с сообщениями о якобы заложенных взрывных устройствах привели к эвакуации более двух миллионов человек в 186 городах. Из них около 250 тысяч – в Москве. Ни в одном случае угроза взрыва не подтвердилась.





Как отметил глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин, злоумышленники нанесли значительный ущерб российской экономике. По оценке Федеральной службы безопасности, только в Москве ущерб от "минирования" составил 150 миллионов рублей.

Госдума седьмого созыва уделяет повышенное внимание вопросам безопасности и противодействия терроризму. Так, 16 ноября нижняя палата одобрила в первом чтении законопроект об ужесточении уголовной ответственности за вербовку в ряды экстремистов. Нормативно-правовой акт предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 20 лет со штрафом в размере от 300 до 700 тысяч рублей или пожизненное заключение.

А в ходе весенней сессии парламентарии рассмотрели поправки о лишении гражданства лиц, осужденных за терроризм. Также депутаты одобрили нормативно-правовой акт, обязывающий мессенджеры идентифицировать пользователей по номеру телефона.

