Телефонных террористов оставят без связи

Нижняя палата парламента в ходе дополнительного пленарного заседания в четверг, 23 ноября, одобрила законопроект, предусматривающий возможность блокировать номера, с которых совершаются звонки с заведомо ложными сообщениями о готовящихся терактах. Нормативно-правовой акт был принят депутатами во втором чтении.

В соответствии с проектом закона, на оператора связи возлагается обязанность передавать в неизменном виде абонентский номер или уникальный код идентификации пользователя, инициировавшего соединение. Кроме того, оператор должен прекращать оказание услуг при поступлении соответствующего запроса от правоохранительных органов или предписания со стороны Роскомнадзора (если в течение 15 дней не подтверждается совпадение данных фактического пользователя с теми, которые указаны в договоре на оказание услуг связи).

Такая норма необходима для предотвращения и пресечения преступлений, совершаемых с использованием средств коммуникации. "Если в правоохранительные органы поступает информация о ложных звонках, связанных с заложенными бомбами, в этом случае правоохранительные органы смогут принимать решение и обращаться к сотовым операторам, чтобы вводилась блокировка этого звонка", – сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.





Как отметил первый заместитель руководителя думской фракции "Единая Россия" по законопроектной деятельности Андрей Исаев, поправки необходимы для эффективного противодействия телефонному терроризму – вызову, с которым Россия столкнулась в последнее время.

"Мы считаем, что данные поправки серьезно усилят возможности наших правоохранительных органов", – подчеркнул парламентарий.

В свою очередь председатель думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин отметил, что вносимые изменения не затрагивают оказание услуг абонентам (к примеру, антиопределитель номера). Принятые депутатами во втором чтении нормы нацелены исключительно на облегчение работы правоохранителей в части борьбы с телефонным терроризмом.

Законодатель напомнил, что отечественной экономике причинен значительный ущерб из-за ложных анонимных звонков. Кроме того, добавил депутат, злоумышленники активно используют телефонную связь и интернет-соединение для вымогательства и шантажа.





Госдума седьмого созыва уделяет повышенное внимание вопросам безопасности и противодействия терроризму. Так, 16 ноября нижняя палата одобрила в первом чтении законопроект об ужесточении уголовной ответственности за вербовку в ряды экстремистов. Нормативно-правовой акт предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 20 лет со штрафом в размере от 300 до 700 тысяч рублей или пожизненное заключение.

А в ходе весенней сессии парламентарии рассмотрели поправки о лишении гражданства лиц, осужденных за терроризм. Также депутаты одобрили нормативно-правовой акт, обязывающий мессенджеры идентифицировать пользователей по номеру телефона.

В Госдуме выступают за объединение сил мирового сообщества для борьбы с террористической угрозой. По мнению спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина, экстремизм не имеет границ. "Позиция всех стран должна быть одна, мы в этом вопросе должны быть едины", – сказал он в ходе визита в Сербию в июне 2017 года.