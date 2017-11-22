Госдума ужесточает наказание для живодеров

Нижняя палата парламента в ходе пленарного заседания в среду, 22 ноября, приняла в первом чтении законопроект об ужесточении наказания за живодерство. Нормативно-правовой акт разработан совместно группой депутатов от нескольких фракций.

Парламентарии ожидают, что мера прежде всего будет носить превентивный характер. Согласно проекту закона, жестокое обращение с животными с применением садистских методов, повлекшее их гибель или увечье, будет наказываться штрафом до 80 тысяч рублей, или исправительными работами на срок до года, или ограничением свободы на срок до года, или арестом на срок до шести месяцев, или лишением свободы на срок до трех лет.

Документом предлагаются также повышенные меры ответственности: штраф до 200 тысяч рублей, исправительные работы до двух лет, принудительные работы на срок до пяти лет или лишение свободы от трех до пяти лет. Такие санкции могут быть применены за жестокое обращение с животными в присутствии малолетнего, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, сопряженное с демонстрацией в СМИ или интернете. Сейчас максимальное наказание для живодеров – два года лишения свободы.

По словам одного из авторов законопроекта, председателя думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова, задача парламентариев – в том, чтобы данное ужесточение законодательства было препятствием и барьером на пути к совершению подобных преступлений. "Наша задача – сделать так, чтобы те молодые люди, подростки, задумались о том, что есть реальная перспектива лишиться свободы на пять лет за то, что ты зверски убьешь животное", – отметил он.





Депутат акцентировал внимание на предлагаемую проектом закона дополнительную ответственность за факты трансляции в Сеть сцен жестокости и насилия над животными. "Мы ставим заслон на пути той эпидемии, которая сейчас наблюдается и в социальных сетях, в интернете, и в средствах массовой информации", – сказал Бурматов.

Помимо прочего, нормативно-правовой акт квалифицирует жестокое обращение с животными как преступление средней тяжести. Это дает дополнительные возможности правоохранительным органам в деле расследования таких преступлений. "Теперь можно будет подозреваемого поместить под стражу, отправить в следственный изолятор", – подчеркнул парламентарий.

Стоит отметить, что ужесточения наказания для живодеров активно требует общественность. По словам Бурматова, думский комитет по экологии и охране окружающей среды получил сотни обращений от активистов, прежде всего от зоозащитников.

"Сложившаяся ситуация свидетельствует о том, что граждане ждут его, потому что это вопрос не только гуманного отношения к животным, человечного отношения к ним, а еще потому, что это вопрос нашей с вами культуры и отношения к самим себе", – добавил законодатель.

В свою очередь член комитета Госдумы по аграрным вопросам Олег Лебедев отметил, что к проблеме жестокого обращения с животными необходимо относиться комплексно. "Нужно покончить с пропагандой, когда живодеры выступают героями передач, плюс необходимо заняться вопросом неподобающего отношения к животным со стороны некоторых предпринимателей, которые используют их для заработка денег", – сказал депутат.

Напомним, законопроект об ужесточении наказания для живодеров является одним из приоритетных нормативно-правовых актов для Госдумы в осеннюю сессию. Выступая на ее открытии в сентябре этого года, спикер нижней палаты Вячеслав Володин отметил, что депутаты учитывают мнения и запросы общественности при формировании своей рабочей повестки.

