Посетителям блинной предложили "Собчак-бургер" с кониной

Полезный сэндвич с необычным названием появился в меню одной из блинных Красноярска. "Собчак-бургер" с кониной придумал повар заведения.

Руководство заведения заметило, что бургеры стали популярны в народе – посетители спрашивают их даже в блинной. Решили включить заморское кушанье в меню. А вот с названием вышла забавная история, передает "360".

"Гости заходят, у всех какой-то бум на эти бургеры, всем надо… Думали, думали... KFC делает из курицы, решили делать из конины — полезное мясо. Назвали чак-бургер, дизайнеру по телефону дали задание сделать меню, а он то ли не расслышал, то еще что, и сделал так – Собчак. И мы узнали об этом от людей, от клиентов", – рассказывают сотрудники предприятия общепита.

Цена оригинального бургера – 399 рублей. По словам работников закусочной, название сэндвича многим нравится и кажется забавным, но иногда им звонят с угрозами. Из-за этого бургер решили убрать из меню. "Наверное, уберем, звонят, ругаются непонятные люди: "Уберите и все, а то будут проблемы", – приводят слова работников блинной "НГС.НОВОСТИ".

Некоторые пользователи соцсетей отметили, что такое название для бургера – "перебор с креативом" и "пошлятина", однако другие поддержали идею, заявив, что Ксения Собчак наверняка оценит такой юмор.

Жители Красноярска отметились креативом еще летом 2016 года. Тогда в город завезли мороженое с названием "Обамка". Партия десерта стала пробной, однако после дискуссий производитель решил продукт не выпускать. Тем не менее в каждом ларьке появилась отдельная памятка для продавца, чтобы тот объяснил покупателю: политического подтекста в названии нет, а темнокожий мальчик на этикетке – это собирательный образ по мотивам мультфильма "Чунга-Чанга".