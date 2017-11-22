Собчак вдохновляет дизайнеров
Имидж Собчак создает впечатление уверенной в себе женщины. Ее образ говорит о смелой личности, натуре, у которой есть и деловая хватка, и творческая харизма. Она блестяще научилась преподносить себя.
Смелая, экстравагантная и уверенная в себе – она грамотно пользуется этим стилем. Светская львица любит простые силуэты. Именно это и вдохновляет дизайнеров на создание одежды, которая ассоциируется с Собчак.
Так, дизайнер бренда DiSASH Александра Павлова, вдохновившись образом Ксении Собчак, выпустила коллекцию свитшотов. Коллаборация получилась интересная и запоминающаяся.
Дизайнер созданием свитшотов хотела подчеркнуть близость Собчак к народу. Ведь даже в ролике, где Ксения объясняет, зачем идет на выборы, телеведущая предстала в демократичном образе. Свободная голубая "рубашка бойфренда" и минимум макияжа.
Вот и в коллекции Павловой акцент сделан на стильную дизайнерскую базовую одежду в повседневном стиле. Безусловно, лаконичная коллекция привлечет пристальное внимание тех, кто привык подчеркивать каждодневный модный образ в спортивном стиле.
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