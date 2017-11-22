Собчак вдохновляет дизайнеров

В октябре Ксения Собчак объявила о выдвижении в президенты. Ее решение мало кого оставило равнодушным. На пути к президентским выборам Ксения сменила множество амплуа, но самой яркой девушкой Москвы и российской иконой стиля она остается неизменно на протяжении более десяти лет.

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