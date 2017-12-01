Она брала $500 за ночь: друг о погибшей в Турции россиянке

Интернет-знакомый скончавшейся в Стамбуле 19-летней студентки Татьяны Ч. сделал шокирующее заявление. По словам мужчины, девушка занималась эскортом.

Мужчина отметил, что в реальной жизни они не встречались. С Татьяной он связывался в Сети -якобы девушка предлагала услуги интимного характера.

"Она занималась эскортом. Работала, оказывая сексуальные услуги за деньги", – цитирует знакомого Татьяны РЕН ТВ. Мужчина подчеркнул, что она просила за ночь 500 долларов.

Напомним, девушку нашли в автомобиле, который принадлежал турецкому бизнесмену Ибрагиму, с которым Татьяну связывали романтические отношения. Медики обнаружили на теле уроженки Северной столицы следы ударов и разорванные сухожилия пальцев ног.

По предварительным данным, смерть девушки была насильственной. Родители погибшей считают, что Татьяну отравили.

Генконсульство России в Стамбуле разбирается в обстоятельствах гибели россиянки. Мать девушки рассказала, что семья написала письмо на имя главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова с просьбой взять под контроль ход расследования гибели Татьяны.

Как писали Dni.Ru, студентка уехала в Турцию около года назад, взяв академический отпуск в медицинском колледже Петербурга. По словам друзей и знакомых, она работала за границей в казино. Ранее Татьяна обучалась в столичном пансионе воспитанниц Минобороны России.