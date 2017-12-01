Ужасные последствия корейского удара по Вашингтону

Миллион убитых и раненых, разрушенные здания Капитолия и Белого дома – только самые очевидные последствия ядерного удара КНДР по столице США. Американские аналитики смоделировали последствия атомной атаки после очередного испытания ракеты Пхеньяном.

Возможности КНДР не стоит недооценивать, отметили специалисты в сфере ракетных разработок. Последние достижения северокорейцев впечатлили ученых. На основе проведенных сразу после очередного ракетного пуска подсчетов эксперты пришли к выводу: заявления Пхеньяна о том, что "Хвансон-15" может достигнуть любой точки США, соответствуют действительности – если ракета будет держаться заданной траектории и ее оснастят легкой боеголовкой.

Аналитики американского издания National Interest подчеркнули, что КНДР продолжает развивать ракетную и ядерную программы "не для нанесения первого удара в ядерной войне, а для сдерживания США от военной операции или недопущения смены режима в стране". Тем не менее они проанализировали возможные последствия ядерного противостояния, передает РИА ФАН.

За основу взяли бомбу мощностью 250 килотонн в тротиловом эквиваленте. По расчетам специалистов, от взрыва такого снаряда в центре американской столицы погибнут почти 413 тысяч человек, еще 527 тысяч пострадают. Полностью будут уничтожены Белый дом, Международный музей шпионажа, Монумент Вашингтона, Капитолий и остальные здания и достопримечательности в радиусе действия ударной волны. У тех, кто окажется в момент удара в центре города, не останется шансов на выживание. На окраинах погибнут 50-90% находящихся в там людей.

Россия и Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет. В свою очередь Южная Корея и США должны воздержаться от проведения учений в регионе, чтобы ситуация на полуострове стабилизировалась. Однако Вашингтон эту инициативу проигнорировал.

Как писали Dni.Ru, специалисты National Interest смоделировали ядерную атаку Пхеньяна на Лос-Анджелес. По их подсчетам, погибнут столько же жителей США, сколько Америка потеряла за годы Второй мировой войны. Как минимум 378 тысяч убитых и 860 тысяч раненых – таким будет итог удара по городу ядерной бомбой мощностью 250 килотонн в тротиловом эквиваленте.

По данным аналитиков, находящиеся в радиусе пяти километров от эпицентра взрыва люди не будут иметь ни малейшей надежды на выживание. Специалисты надеются, что их прогнозы не оправдаются, а у лидеров США и КНДР хватит мудрости решить конфликт мирно.