Неожиданные подробности личной жизни Дмитрия Киселева

Ведущий передачи "Вести недели" на телеканале "Россия 1" Дмитрий Киселев раскрыл неожиданные подробности личной жизни. В программе "Судьба человека" журналист заявил, что познакомился с будущей женой, когда она была замужем за другим.

Запись телешоу была размещена на YouTube-канале "России 1". В студии программы Дмитрий появился вместе с супругой, психологом Марией. Ведущему Борису Корчевникову журналист рассказал, что с будущей женой познакомился в Коктебеле.

"Это было очень романтично. На белой лодке, которую я привез из Киева, я подошел к берегу, увидел прекрасное создание в купальнике и спросил, нельзя ли причалить здесь", – признался Киселев в эфире.

По словам журналиста, на момент их знакомства Мария была замужем и воспитывала сына. Поскольку Киселев не хотел разрушать семью, несколько лет они просто общались, обращаясь друг к другу на Вы.

Однако потом Мария и ее супруг развелись. "Я знаю, почему люди расстаются. Если они не могут вместе развиваться, нет общей траектории, отношения разрушаются. Я могу сказать, что у Маши в семье была именно такая ситуация", – рассказал Киселев. Подтвердила предположения телеведущего и его супруга.

После развода с первым супругом Мария вышла замуж за Дмитрия. По словам Киселева, несмотря на некоторые трудности, ему удалось наладить хорошие отношения с бывшим мужем жены.

"Мы разговариваем, он остался прекрасным отцом для своего сына Феди. Я также вношу вклад в воспитание мальчика, и Маша общается с моим сыном от предыдущего брака Глебом", – подчеркнул журналист.