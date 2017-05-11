На разбитом лице Киселева разглядели руку Госдепа

Разбитое лицо телеведущего Дмитрия Киселева не на шутку взволновало пользователей Сети. И несмотря на то, что журналист уже объяснил, как получил травмы, россияне продолжают выдвигать свои версии случившегося.

Так, один из комментаторов в соцсети "ВКонтакте" шутливо предположил, что Киселева избили сотрудники американского Госдепа, решив таким образом отомстить ему за разоблачительные репортажи и критику, направленные в адрес Вашингтона. "Дотянулся таки госдеп", – написал пользователь (здесь и далее – стиль и орфография авторов сохранены, прим.ред.)

Другой комментатор заметил, что ссадины и синяки телеведущему наверняка поставили представители украинской диверсионно-разведывательной группы. В целом же, пользователи с сочувствием отнеслись к пострадавшему Киселеву, пожелав ему поскорее выздороветь: "Дай Бог здоровья! Выздоравливайте! Берегите себя", "Поправляйтесь!... "До свадьбы заживет!"

Напомним, ранее телеведущий Дмитрий Киселев удивил журналистов внешним видом в ходе презентации книги председателя парламента Крыма Владимира Константинова "Пройти свой путь". Журналист появился на мероприятии с лицом, "украшенным" ссадинами и синяками.

Ведущий пояснил, что травму получил на даче в Коктебеле, когда отдыхал там с семьей. "Я сажал маслины, мы так о них заботились, что растянули ствол веревочками. Я споткнулся и растянулся, лицом проехался по гравию, видите, следы от камушков", – успокоил журналистов Киселев.