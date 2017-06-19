Ведущего Киселева втянули в скандал с увольнением

Телеведущий Дмитрий Киселев не собирается покидать ВГТРК. Подобные слухи опровергли в пресс-службе холдинга.

Представитель ВГТРК Виктория Арутюнова опровергла информацию об увольнении Дмитрия Киселева с телеканала "Россия 1". "С такими рейтингами не уходят", – пошутила она. При этом сам журналист на соответствующий запрос редакции не ответил, передает Lenta.ru.

Ранее издание Znak.com со ссылкой на два близких к администрации президента источника сообщило, что Дмитрий Киселев якобы может покинуть холдинг "по личным обстоятельствам". При этом, по словам информатора, "не исключено, что это произойдет осенью, еще до начала кампании по выборам президента".

Более того, по данным собеседников издания, уход Дмитрия Киселева якобы станет лишь частью грядущих изменений в кадровой политике ВГТРК. Один из источников связал эти слухи с информацией о возможной отставке руководителя холдинга Олега Добродеева.

Отметим, в апреле 2017 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что точка зрения Дмитрия Киселева не тождественна позиции Кремля. Тем не менее, он признал, что зачастую они очень близки друг к другу. "Это действительно так, но не каждый раз", – заключил он.

Тут бы Дмитрию Киселеву и стать счастливым пенсионером и путешествовать по всему миру... Ах да, санкции.https://t.co/EQV4mJYajb — Znak.com (@znak_com) 19 июня 2017 г.

Напомним, Дмитрий Киселев работает в ВГТРК с 2003 года, он был назначен заместителем генерального директора холдинга в 2008 году. С 2013 года журналист также является генеральным директором международного информагентства "Россия сегодня".