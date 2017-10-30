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Общество

Киселев с Соловьевым поставили "Эхо" на место

Дмитрий Киселев и Владимир Соловьев. Фото: Dni.Ru
Заочная стычка известных российских медиаперсон набирает обороты. Ведущий программы "Вести недели" Дмитрий Киселев призвал радиостанцию "Эхо Москвы" не создавать вокруг себя "атмосферу ненависти". Гендиректор МИА "Россия сегодня" ответил главреду "Эха" Алексею Венедиктову, который обвинил сотрудников ВГТРК в подстрекательстве к нападению на журналистку Татьяну Фельгенгауэр.
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"Эхо Москвы" валит с больной головы на здоровую, уверен Дмитрий Киселев. По его словам, "псевдолиберальная тусовка... почем зря травила телевизионные госканалы, а за ними и Кремль – за создание некой "атмосферы ненависти" в стране, при которой и журналистов режут". Сотрудники "Эха" обвиняют всех вокруг, кроме себя, но "именно внутри этой "эховской" тусовки разлита атмосфера ненависти и непримиримости, а личные оскорбления и угрозы – просто норма", отметил ведущий "Вестей недели".

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"Если мы здесь предпочитаем вести политическую дискуссию, приводя аргументы, то "непримиримые" с наслаждением клянут Киселевых-Соловьевых. То есть лично Путина все обожают приложить, Пескова... Мол, не государство у нас под названием Россия, а режим — путинский режим. Мол, не Россию они ненавидят, а вот этот самый путинский режим. И когда они атмосферу вот такой ненависти сгущают, трогать их не моги", – сказал Киселев.

Гражданин Израиля Борис Гриц 23 октября напал с ножом на журналистку Татьяну Фельгенгауэр в здании радиокомпании "Эхо Москвы". Преступник заявил, что общался со своей жертвой при помощи телепатии. "Общение" вылилось в уголовное дело о покушении на убийство.

Главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов потребовал допросить сотрудников ВГТРК по делу о нападении на коллегу, заявив, что якобы госканалы создают вокруг оппозиционных журналистов атмосферу ненависти и занимаются подстрекательством. Киселев в ответ порекомендовал Венедиктову обратиться к психиатру.

Нападкам подвергся также теле– и радиоведущий Владимир Соловьев. Журналистка "Эха" Ксения Ларина написала в соцсети, что он "очень хотел", чтобы работникам радиостанции "заткнули рты", а набросившийся на журналистку Борис Гриц выступил как "доброволец".

Искать в этой ситуации политический подтекст попросту неприлично, ответил Соловьев. Он признался, что ему не слишком понравились обвинения в его адрес со стороны Лариной. Соловьев указал, что последняя обвинила его в причастности к нападению на Фельгенгауэр, приписав ему чужие высказывания.

Психически неуравновешенный Гриц мотивировал нападение тем, что ведущая "телепатически домогалась" его. По свидетельствам друзей и знакомых, он был постоянным слушателем "Эха Москвы" и боготворил это СМИ. По политическим убеждениям он оппозиционер – в его блоге нашли множество критических высказываний в адрес России и Путина.

Одним словом, Гриц – типичный слушатель "Эха Москвы", отметил портал Ruposters. И напомнил: сотрудники "Эха" неоднократно говорили, что среди аудитории радиостанции "много психов" (слова бывшего ведущего Тихона Дзядко).

"Нет ровно ничего в пользу версии, что Грица могли спровоцировать публикации провластных СМИ. В этих публикациях были лишь факты о деятельности радиостанции – о многомиллионных убытках, распиле госконтрактов, иностранном финансировании. Ни к каким расправам над журналистами государственные СМИ никогда не призывали", – цитирует портал юриста, члена Общественной палаты Илью Ремесло.

Эксперт подчеркнул, что именно в эфире "Эха" Алексей Навальный грозился "перегрызать глотку этим скотам", "скармливать политологов диким зверям" и призывал вешать несогласных. Журналист Олег Кашин советовал "учиться ненавидеть, быть злопамятным и не прощать".

Другой журналист – Шендерович – людьми считает лишь представителей либеральной оппозиции, а прочих причисляет к "иному биологическому виду". В эфире этой же радиостанции раздавались призывы убивать сирийцев. Обвинять власть в том, чем сам занимаешься годами, – очень эффективная тактика, особенно если ты рассчитываешь на людей с короткой памятью, заключил эксперт.

Автор: Андрей Евлампиев30 октября 2017, 11:34

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