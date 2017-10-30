Киселев с Соловьевым поставили "Эхо" на место
"Эхо Москвы" валит с больной головы на здоровую, уверен Дмитрий Киселев. По его словам, "псевдолиберальная тусовка... почем зря травила телевизионные госканалы, а за ними и Кремль – за создание некой "атмосферы ненависти" в стране, при которой и журналистов режут". Сотрудники "Эха" обвиняют всех вокруг, кроме себя, но "именно внутри этой "эховской" тусовки разлита атмосфера ненависти и непримиримости, а личные оскорбления и угрозы – просто норма", отметил ведущий "Вестей недели".
"Если мы здесь предпочитаем вести политическую дискуссию, приводя аргументы, то "непримиримые" с наслаждением клянут Киселевых-Соловьевых. То есть лично Путина все обожают приложить, Пескова... Мол, не государство у нас под названием Россия, а режим — путинский режим. Мол, не Россию они ненавидят, а вот этот самый путинский режим. И когда они атмосферу вот такой ненависти сгущают, трогать их не моги", – сказал Киселев.
Гражданин Израиля Борис Гриц 23 октября напал с ножом на журналистку Татьяну Фельгенгауэр в здании радиокомпании "Эхо Москвы". Преступник заявил, что общался со своей жертвой при помощи телепатии. "Общение" вылилось в уголовное дело о покушении на убийство.
Главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов потребовал допросить сотрудников ВГТРК по делу о нападении на коллегу, заявив, что якобы госканалы создают вокруг оппозиционных журналистов атмосферу ненависти и занимаются подстрекательством. Киселев в ответ порекомендовал Венедиктову обратиться к психиатру.
Нападкам подвергся также теле– и радиоведущий Владимир Соловьев. Журналистка "Эха" Ксения Ларина написала в соцсети, что он "очень хотел", чтобы работникам радиостанции "заткнули рты", а набросившийся на журналистку Борис Гриц выступил как "доброволец".
Искать в этой ситуации политический подтекст попросту неприлично, ответил Соловьев. Он признался, что ему не слишком понравились обвинения в его адрес со стороны Лариной. Соловьев указал, что последняя обвинила его в причастности к нападению на Фельгенгауэр, приписав ему чужие высказывания.
Психически неуравновешенный Гриц мотивировал нападение тем, что ведущая "телепатически домогалась" его. По свидетельствам друзей и знакомых, он был постоянным слушателем "Эха Москвы" и боготворил это СМИ. По политическим убеждениям он оппозиционер – в его блоге нашли множество критических высказываний в адрес России и Путина.
Одним словом, Гриц – типичный слушатель "Эха Москвы", отметил портал Ruposters. И напомнил: сотрудники "Эха" неоднократно говорили, что среди аудитории радиостанции "много психов" (слова бывшего ведущего Тихона Дзядко).
"Нет ровно ничего в пользу версии, что Грица могли спровоцировать публикации провластных СМИ. В этих публикациях были лишь факты о деятельности радиостанции – о многомиллионных убытках, распиле госконтрактов, иностранном финансировании. Ни к каким расправам над журналистами государственные СМИ никогда не призывали", – цитирует портал юриста, члена Общественной палаты Илью Ремесло.
Эксперт подчеркнул, что именно в эфире "Эха" Алексей Навальный грозился "перегрызать глотку этим скотам", "скармливать политологов диким зверям" и призывал вешать несогласных. Журналист Олег Кашин советовал "учиться ненавидеть, быть злопамятным и не прощать".
Другой журналист – Шендерович – людьми считает лишь представителей либеральной оппозиции, а прочих причисляет к "иному биологическому виду". В эфире этой же радиостанции раздавались призывы убивать сирийцев. Обвинять власть в том, чем сам занимаешься годами, – очень эффективная тактика, особенно если ты рассчитываешь на людей с короткой памятью, заключил эксперт.
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