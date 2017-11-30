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Общество

Доказано преимущество собак перед кошками

Кадр из фильма "Кошки против собак"
Ученые разобрались, кто умнее – кошки или собаки. Оказалось, что у вторых в коре головного мозга вдвое больше нейронов.
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Специалисты в рамках исследования сравнили мозг нескольких видов животных. В их числе были кошки, собаки, львы, бурые медведи, еноты и хорьки.

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Выяснилось, что у Шариков в коре головного мозга насчитывается около 530 миллионов нейронов, в то время как у Мурзиков – только 250 миллионов. У человека же их около 16 миллиардов.

По мнению исследователей, количество нейронов в этой области мозга определяет способность животного делать выводы с учетом опыта, сообщает "Газета.ru". Она отвечает за мышление, планирование и сложное поведение. Вместе с тем, по мнению авторов научной работы, кошки вовсе не глупые – просто их труднее изучать.

 

В начале 2017 года японские ученые установили: мурлыки способны запоминать то, что с ними происходит, и при необходимости "доставать" из памяти нужную информацию. Примечательно, что внимание исследователей привлекли еноты: несмотря на малый размер, по количеству нейронов коры головного мозга они не уступают собакам. 

Ранее ветеринары сумели раскрыть секрет кошачьего хвоста. Как выяснилось, за каждым его движением скрывается определенное намерение или чувство животного. Например, если питомец начинает бить хвостом, он встревожен и даже потенциально опасен. Если кошка чего-то боится, она выгибает спину и хвост.

Агрессивный настрой можно вычислить по выпрямленному без закругления кончику хвоста. Расслабленный питомец плавно опускает хвост. Однако не стоит путать это положение с выгнутым книзу хвостом – так кошка показывает, что она заняла оборонительную позицию.

Автор: Людмила Фоканова30 ноября 2017, 11:35

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