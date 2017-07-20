Собачья привязанность обусловлена слабоумием

Собачье дружелюбие и привязанность являются следствием повреждения хромосом. В исследованном геноме обнаружили маркеры, характерные для синдрома Вильямса, или синдрома эльфа – особой задержки умственного развития, провоцирующей гиперсоциальность.

"Было предположение, что одомашнивание развило у собак новое социальное восприятие, которого не хватало волкам. Однако наше исследование показывает, что в этом скорее "виноваты" гены, которые заставляют собак быть более социальными и общительными с другими видами, в отличие от волков", – считает зоолог из Университета штата Орегон Моник Удель, ведущий автор опубликованной в журнале Science Advances работы.

Ученые пришли к выводу, что собаки являются носителями особой версии поврежденной хромосомы. В результате эволюции чаще выживали те особи, у которых проявлялся так называемый "синдром эльфа", он же синдром Вильямса. Из за этого собаки все больше отдалялись от волков и становились все более "домашними". У людей эта генетическая болезнь вызывает задержки умственного развития, одновременно являясь причиной гипертрофированных дружелюбия, общительности и верности.

Были проведены многочисленные эксперименты. В их процессе и собакам, и волкам предстояло выполнить определенные задания. Например, животному предлагалось в присутствии человека извлечь сосиску из "шкатулки-головоломки". Собаки предпочитали глядеть в глаза человеку и ждать руководства к действию, тогда как волки ни на что не отвлекаясь просто доставали сосиску.

"Это исследование крайне интересно с той точки зрения, что оно поддерживает гипотезу "выживания добрейших", описывающей процесс одомашнивания собак. Когда эти гены были повреждены и переставлены в хромосомах волков, их страх перед людьми был заменен на дружелюбие, и у человека появился первый спутник", – считает соавтор исследования, эволюционист-антрополог из университета Дьюка в Дареме Брайан Хэйр.

По мнению ученых, если их выводы верны, на примере собак удастся тщательнее изучить происходящее с психикой и нервной системой человека при развитии "синдрома эльфа". По сути повреждения ДНК объясняют, почему собаки обладают "детской" психикой и имеют с хозяином сильную эмоциональную связь.