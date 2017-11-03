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Общество

У полковника Захарченко нашли 30 миллиардов

Дмитрий Захарченко. Кадр youtube.com
Следователи нашли все состояние бывшего сотрудника антикоррупционного главка МВД полковника Захарченко. По требованию Генпрокуратуры часть суммы в 30 миллиардов рублей может быть обращена в доход государства. Вопрос решается в московском суде.
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Экс-руководитель Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России сам обвиняется в коррупционных преступлениях. Размеры заработанного непосильным трудом состояния потрясли даже бывалых оперативников.

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Суд изучает иск Генпрокуратуры, которая требует передать в бюджет конфискованные у Дмитрия Захарченко восемь с лишком миллиардов рублей. Первое заседание состоялось накануне, а по существу дело рассмотрят 10 ноября.

Деньги у Захарченко были повсюду. В кабинете нашли сумму, для полковника ничтожную, – чуть более 90 тысяч рублей. Видимо, были отложены на карманные расходы. Под рукой держал сотрудник главка и более значительные финансы: в машине нашлось более 13 миллионов рублей, 170 тысяч долларов и пять тысяч евро. Около 16 миллионов долларов обнаружили на счетах его знакомой.

Немалая часть богатства хранилась в двух квартирах. "На Ломоносовском проспекте были обнаружены более 124 миллионов долларов, почти полтора миллиона евро и свыше 342 миллионов рублей. Еще в одной квартире на Мичуринском проспекте количество обнаруженных денег было скромнее - почти 19,5 миллиона рублей, 600 тысяч евро и 20 тысяч долларов", – цитирует ТАСС источник в правоохранительных органах.

Генпрокуратура в своем иске просит обратить в доход государства 13 квартир, 14 машино-мест, четыре автомобиля – Mercedes-Benz 250, Mercedes-Benz S500 4МATIC, Porsche Cayenne GTS, Porsche Cayenne S Hybrid, а также полукилограммовый золотой слиток. Вместе с Захарченко ответчиками заявлены его отец и несколько бывших сожительниц. Ни у кого из них не нашлось документов, подтверждающих законные источники дохода.

Ранее сообщалось, что на швейцарских счетах Захарченко обнаружилось еще 300 миллионов евро. Таким образом, общая сумма "сокровищ полковника" (если, конечно, эти деньги принадлежат ему) достигает 30 миллиардов рублей. 

Журналисты подсчитали, на что хватило бы такой суммы. 30 миллиардов рублей – это около 1% затрат на Олимпиаду в Сочи, в 711 раз больше заработка Владимира Путина за 2008-2015 годы. На эти деньги можно было провести три кампании по выборам в Госдуму, купить 11 тонн золота или же год выплачивать пенсию 200 тысячам пожилых россиян. 

Автор: Андрей Евлампиев3 ноября 2017, 10:50

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