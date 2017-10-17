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Общество

Миллионам Захарченко нашли нового владельца

Дмитрий Захарченко. Кадр youtube.com
Генпрокуратура России подала в суд иск о взыскании у полковника Захарченко девяти миллиардов рублей в пользу государства. Речь идет об имуществе обвиняемого в коррупции.
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В ведомстве уточнили, что предметами иска стали 27 объектов недвижимости в виде квартир и машино-мест, расположенных в элитных районах Москвы. Кроме этого в  список вошли четыре дорогостоящих автомобиля, зарегистрированных на близких родственников Захарченко и иных лиц, денежные средства в рублях и иностранной валюте на сумму около восьми миллиардов рублей, золотой слиток, сообщается в официальном telegram-канале ведомства.

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 Миллиарды полковника МВД

Сюжеты Миллиарды полковника МВД

Общая стоимость имущества, которое прокуратура намерена обратить в доход государства, составляет приблизительно девять миллиардов рублей. Это на полмиллиона больше, чем сумма, найденная во время обысков в квартире предполагаемого коррупционера.

Напомним, бывший замруководителя управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции Дмитрий Захарченко был задержан год назад по делу о получении взятки в особого крупном размере. Он  долго отрицал свою вину и говорил, что ему неизвестно происхождение огромной стопки наличных в своей квартире.

Однако, после того как Следственный комитет арестовал дорогостоящую недвижимость, которая записана на дочь полковника Ульяну и его подругу Анастасию Пестрикову, он начал давать показания. "Он согласился на глобальное сотрудничество, уже дает показания не только об источниках происхождения денег, обнаруженных в квартире, но и о многих компаниях, банках, лицах, с которыми плотно сотрудничал",– заявил "Росбалту" источник, близкий к расследованию.

Несмотря на это, изъятие имущества, принадлежащего Захарченко и его близким продолжаются. Так несколько дней назад суд наложил арест на квартиру Ирины Петрушиной, бывшей любовницы коррупционера. Девушка лишилась элитного жилья стоимостью 50 миллионов рублей. 

Автор: Михаил Войцеховский17 октября 2017, 20:37

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