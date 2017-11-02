Поклонская и Кадыров объединились против Ленина

Депутат Госдумы Наталья Поклонская поддержала главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова в вопросе захоронения тела Владимира Ленина. По мнению бывшего прокурора Республики Крым, такой шаг будет означать начало нового этапа в истории России.

"Поддерживаю Рамзана Ахматовича и тоже считаю, что смотреть на труп в центре столицы – это по меньшей мере не гуманно и не по-человечески", – написала Поклонская на своей странице в Facebook.

Она усомнилась, что мертвец в качестве экспоната для массового обозрения может "привнести в чьи-то сердца радость и светлые чувства". По ее словам, если решение о захоронении будет принято, откроется новая страница в истории России и страна будет готова идти дальше, помня при этом уроки прошлого.

В Кремле между тем дистанцировались от дискуссии о захоронении тела Ленина. Как заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, соответствующий вопрос не стоит на повестке дня. "Мы знаем, что высказываются разные точки зрения, общественно достаточно резонансная тема, но тем не менее она не является темой на повестке дня кремлевской администрации", – пояснил он.

Напомним, в четверг, 2 ноября, о необходимости такого шага заявил руководитель Чечни Рамзан Кадыров. По его мнению, решить соответствующий вопрос должен президент Владимир Путин. "Довольно глазеть на труп Ленина", – сказал он.





Предание вождя пролетарской революции земле было бы "разумно и человечно", добавил Кадыров. "Над телом Ленина трудится целый научно-исследовательский институт. Возле его тела дежурит круглосуточная охрана", – подчеркнул глава Чеченской Республики.

Вопрос предания тела вождя земле обсуждается в российском обществе с 1991 года. Очередной виток дискуссии пришелся на столетие Октябрьской революции.

Вождь мирового пролетариата скончался в январе 1924 года. После этого его поместили во временный деревянный мавзолей. В 1930-м по проекту архитектора Алексея Щусева был построена гранитная усыпальница. Историки при этом утверждают, что сам Ленин завещал похоронить себя рядом с матерью на Волковском кладбище в Санкт-Петербурге.

