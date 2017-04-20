Депутаты нашли способ захоронить Ленина

Госдума нашла способ предать земле останки Владимира Ленина. Депутаты разработали законопроект о юридическом механизме захоронения "вождя мирового пролетариата".

Авторами документа стали представители "Единой России" и ЛДПР. Вопросом перезахоронения останков известных исторических личностей займется специальная межведомственная комиссия. Кроме того, соответствующие поправки предлагается внести в закон "О погребении".

"Речь идет о лидере большевиков Владимире Ленине, юридические основания для перезахоронения которого сейчас отсутствуют в правовом поле. Внесенный законопроект должен восполнить юридический пробел и наконец поставить точку в деле Ленина. Большинство граждан России поддержат такое решение", – уверен один из авторов инициативы Владимир Сысоев.

По словам депутатов, презентацию законопроекта они приурочили ко дню рождения вождя большевиков – 22 апреля, передает RT.

Более половины россиян, по данным социологических опросов, считают: тело Ленина необходимо захоронить. По поводу места погребения мнения разделились. По информации "Левада-Центра", 32% опрошенных полагают, что могила должна располагаться у Кремлевской стены. 26% респондентов высказались за Волковское кладбище в Санкт-Петербурге.

Напомним, недавно председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что в вопросе захоронения тела Владимира Ленина надо дождаться согласия в обществе. "Если этого не сделали тогда, то сейчас нужно дождаться того момента, когда вокруг этого вопроса в обществе будет согласие", – сказал митрополит.

Иларион уверен, что человек должен быть похоронен в земле. "Мавзолей и мумифицированное тело – это реликт прошлого, от которого давно следовало бы отказаться", – добавил священнослужитель.