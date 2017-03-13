Матвиенко попросили убрать мертвеца из Мавзолея

Мавзолей Ленина на Красной площади следует демонтировать. В год 100-летия революции пора поставить точку в спорах о захоронении, считает депутат Госдумы Иван Сухарев. Запрос направлен на имя спикера Совета Федерации.

Рассмотреть вопрос демонтажа погребального сооружения Владимира Ленина – такая просьба содержится в послании Валентине Матвиенко, составленном депутатом фракции ЛДПР. По мнению Сухарева, это станет еще одним шагом к примирению "красных и белых".

"Большевистский переворот, по сути, был преступлением против государства. Теперь мы живем в совершенно иной стране, но символы, мертвецы продолжают находиться в центре столицы. Нужно раз и навсегда поставить точку в данном деле и примирить красных и белых, похоронив большевистских вождей по православному обряду. Тем более свою позицию по этому поводу озвучила Церковь", – цитирует Сухарева RT.

Днем ранее с призывом убрать тело Ленина из центра Москвы выступила Русская православная церковь за рубежом. Архиерейский синод РПЦЗ отметил в своем заявлении, что "одним из символов примирения русского народа с Господом" могло бы служить освобождение Красной площади от "останков главного гонителя и мучителя XX века и сокрушение поставленных ему памятников".

В РПЦЗ считают, что таким же образом следует поступить и с названием городов, областей, улиц, которые по сей день лишены их исторических наименований. Текст заявления был оглашен во всех приходах.

Публикация от Денис Рудых (@rudykh_denis) Июл 24 2016 в 12:20 PDT

В синодальном отделе Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ заявление РПЦЗ комментировать не стали. Там отметили, что это послание адресовано во внешний мир, а не внутрь Церкви.

Ранее глава синодального отдела отмечал, что вопрос относительно дальнейшей судьбы Мавзолея Ленина не является "сверхпринципиальным моментом" для РПЦ. По словам Владимира Легойды, проблема "разрешится со временем естественным и спокойным образом" – просто надо чуть-чуть подождать.