Матвиенко попросили убрать мертвеца из Мавзолея
Рассмотреть вопрос демонтажа погребального сооружения Владимира Ленина – такая просьба содержится в послании Валентине Матвиенко, составленном депутатом фракции ЛДПР. По мнению Сухарева, это станет еще одним шагом к примирению "красных и белых".
"Большевистский переворот, по сути, был преступлением против государства. Теперь мы живем в совершенно иной стране, но символы, мертвецы продолжают находиться в центре столицы. Нужно раз и навсегда поставить точку в данном деле и примирить красных и белых, похоронив большевистских вождей по православному обряду. Тем более свою позицию по этому поводу озвучила Церковь", – цитирует Сухарева RT.
Днем ранее с призывом убрать тело Ленина из центра Москвы выступила Русская православная церковь за рубежом. Архиерейский синод РПЦЗ отметил в своем заявлении, что "одним из символов примирения русского народа с Господом" могло бы служить освобождение Красной площади от "останков главного гонителя и мучителя XX века и сокрушение поставленных ему памятников".
В РПЦЗ считают, что таким же образом следует поступить и с названием городов, областей, улиц, которые по сей день лишены их исторических наименований. Текст заявления был оглашен во всех приходах.
В синодальном отделе Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ заявление РПЦЗ комментировать не стали. Там отметили, что это послание адресовано во внешний мир, а не внутрь Церкви.
Ранее глава синодального отдела отмечал, что вопрос относительно дальнейшей судьбы Мавзолея Ленина не является "сверхпринципиальным моментом" для РПЦ. По словам Владимира Легойды, проблема "разрешится со временем естественным и спокойным образом" – просто надо чуть-чуть подождать.
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