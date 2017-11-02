Кто настоящий хозяин миллиардов полковника Захарченко

Судьба имущества полковника Дмитрия Захарченко будет решаться в московском суде 2 ноября. Генпрокуратура настаивает на передаче собственности, оцененной в девять миллиардов рублей, государству. Однако на вопрос, чьи все-таки это деньги, следствие ответить не смогло.

Таких поступлений в бюджет в результате конфискации российское государство еще не знало. По крайней мере, так утверждают знающие люди. Восемь миллиардов рублей (в разной валюте) нашли в одной из квартир, записанных на имя бывшего сотрудника антикоррупционного подразделения МВД. Еще на миллиард насчитали разного имущества.

Список недвижимости впечатляет. В поданном Генпрокуратурой иске говорится, что к взысканию в доход государства подлежат 27 квартир, машино-мест и земельных участков, четыре дорогие иномарки, зарегистрированные на близких родственников Дмитрия Захарченко, и золотой слиток. Вся недвижимость находится в элитных районах Москвы и области. В автопарке бывшего врио главка МВД – Acura, Mercedes ML и CLS, Porsche Cayenne, Range Rover. Они зарегистрированы на бывших подруг и нынешнюю сожительницу офицера.

Если суд удовлетворит иск Генпрокуратуры, государство получит рекордный доход от конфискации. На что пойдут средства, решит Минфин. Но вот на вопрос, откуда у полковника взялись эти деньги, следствие пока не нашло ответа. Возможно, его и не будет, считает адвокат Владислав Поликаркин.

"Может получиться так, что мы никогда не узнаем, откуда эти денежные средства. Они же не падали к нему с неба. Соответственно у тех, кто ему передавал, тоже есть состав преступлений. Дачу взятки должностному лицу никто не отменял. Я думаю, очень многие люди будут не заинтересованы в том, чтобы подтверждать факт передачи этих денег, тем более чтобы информация предавалась огласке", – заявил эксперт радиостанции Business FM.

СМИ публикуют разные версии. Например, что это деньги вкладчиков Нота-банка: оттуда вывели 26 миллиардов рублей, часть осела в квартире сестры полковника. Предполагали, что полторы тонны купюр – общак, в связи с этим упоминали о криминальном авторитете Захарии Калашове, известном как Шакро Молодой.

Часть найденных в квартире Захарченко денег – брикеты долларов с печатями и кодами американской ФРС. Можно было по официальным каналам выяснить имя заказчика, который получил эти банкноты из США. Некоторые СМИ сообщали, что ведомство ответило на запрос российского следствия: мол, деньги получили два российских банка. Журналисты предположили, что финансовые учреждения передали эту сумму Захарченко – за покровительство.

По данным радиостанции, специалисты прибегли к последнему оставшемуся в их распоряжении средству – генетическому анализу. Дмитрий Захарченко им даже помог: добровольно сдал слюну. Найденные на сумках с деньгами следы ДНК – самые разные, однако следствие не теряет надежды найти настоящего хозяина клада.