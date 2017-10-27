В России хотят отменить алименты

Выплату алиментов необходимо возложить на государство. С таким предложением выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Политик предложил комитету Госдумы по вопросам семьи найти замену алиментам. Жириновский считает, что силовые методы взыскания выплат на ребенка окончательно добивают семью, а формулировка "совершенствование процедуры взыскания алиментов" связана с репрессиями.

Лидер ЛДПР добавил, что его партия уже предлагала возложить выплату алиментов на государство, так как это позволит разведенному супругу быстрее создать новую семью. Между тем Госдума накануне приняла во втором, основном чтении законопроект, возлагающий обязанность по индексации алиментов на организации, в которых работают должники, сообщает ТАСС.

В России более трех миллионов детей имеют право на алименты, но на деле получают их около двух миллионов несовершеннолетних. При взыскании алиментов на ребенка через суд один из родителей (в подавляющем большинстве случаев – отец) обязан выплачивать ежемесячно 25% от зарплаты на одного ребенка, 33% – на двух и 50% на трех и более детей.

Алименты удерживаются со всех возможных видов заработной платы и иного дохода, включая пенсии, проценты по вкладам, гонорары и премии. Исключения составляют материнский капитал и социальные пособия от государства.

Идею создания в России алиментного фонда высказала в 2011 году депутат Госдумы Елена Николаева. Суть его заключается в том, что на период розыска лиц, уклоняющихся от уплаты алиментов на содержание ребенка, государство должно взять эти выплаты на себя и осуществлять их из специального фонда.