В России хотят отменить алименты

Президентские амбиции Собчак Скандальный развод Джигарханяна Главные события Москвы Эксклюзивы Dni.Ru Дом-2

Самое читаемое

В мерзкий гей-скандал Панина и Галкина вмешался провокатор из "Дома-2"
Дочь воссоединила Навку и Жулина
Лободу в "голом" платье подняли на смех
Муж рассказал о разводе с Юлией Ковальчук
Диана Шурыгина влезла в новый секс-скандал
партнеры
Пятница 27 октября
Лента новостей
21:54
Юлия Высоцкая рассказала о трудностях на работе
21:40
Подробности кровавой расправы над двумя девушками на вечеринке
21:22
Венгрия нашла способ жестко отомстить Украине
20:18
Секреты долголетия знаменитостей
20:13
Испания на грани гражданской войны
20:07
Шведские депутаты массово пожаловались на домогательства
19:54
Фанаты обвинили красотку из "Дома-2" в разрушении семьи
19:46
БДСМ-гей свидание в Москве закончилось поножовщиной
19:14
Безумные регионы: в Ростове-на-Дону по улицам водят льва
18:59
Поклонская ответила Собчак словами Путина
18:58
Приднестровье мечтает о присоединении к России
18:37
Украинская певица рассказала о волнении из-за "всплеска либидо"
18:30
Жилой дом в Балашихе спасли от взрыва
18:16
Долевое строительство уйдет в прошлое
18:12
В Москве на рельсы метро упал слепой мужчина
18:07
Шнуров тайно купил незнакомке квартиру
17:39
НАТО обострило обстановку на границе России
17:18
Госдума 7.0: заметки диванного критика – 12
16:57
Внешность 43-летнего Сташевского ошеломила народ
16:37
Парламент Каталонии проголосовал за независимость от Испании
16:30
Неразрушимое НЛО напугало землян (видео)
16:27
Популярный стример Василий избил девушку в прямом эфире (видео)
16:20
Матерщинник Лавров изощренно поиздевался над Бузовой
16:17
Собчак устроила новую провокацию по Крыму
16:03
Емельяненко назвали подлецом и обиженной девочкой
16:01
Бюджет-2018 прошел первое чтение в Госдуме
15:51
Джигарханяна отправят на покой после скандального закрытия театра
15:49
К "Луховицким овощам" подвели газопровод
15:45
Макрон довел своих сограждан до бунта
15:44
В Москве загорелся лакокрасочный цех
15:31
Корчевников не выдержал семейных разборок Казаченко
15:23
Издевательство над котенком попало на видео
15:18
Мстительный калининградец заварил соседке дверь
15:06
Cостояние беременной Рапунцель из "Дома-2" резко ухудшилось
14:41
В КЗ им. П.И. Чайковского пройдет заключительный концерт фестиваля "Музыка Земли"
14:39
Первые в России iPhone X расхватали за три минуты
14:33
Москва поставила заслон западному свинству
14:26
Водитель сбил ребенка по пути на экзамен в ГИБДД
13:53
Почему Сербия не хочет плясать под американскую дудку
13:46
Анфиса Чехова тайно развелась с актером
13:38
Ушлая Бузова превзошла Пугачеву
13:37
Совет на выходные
13:14
Бывшая жена Ливанова: Голубкина напилась и обливалась пивом
13:04
Фельдшеры скорой сломали руки 91-летней москвичке
13:01
На Собчак нарыли компромат
12:30
Больной раком Караченцов повеселится перед операцией
12:18
Маньяк-москвич прокручивал своих жертв через мясорубку
12:11
Братья Сафроновы представят главное магическое шоу страны
12:05
Animal ДжаZ отметит юбилей альбома "Шаг Вдох" концертом в Москве
11:54
По фиолетовой ветке метро пустят больше поездов
11:50
Юная российская модель умерла при странных обстоятельствах
11:49
Порошенко заложил бомбу под Авакова
11:41
Дмитрий Борисов крупно подставил Первый канал
11:41
В Москве трое с пистолетами отобрали у водителя 2 миллиона
11:41
Звезда "Голоса" пожаловалась на крики и матерщину Градского
11:09
Гламурный полицейский покорил россиянок в Сети
11:04
В квартире под Москвой нашли лабораторию по созданию бомб
11:02
Главные события Москвы с 27 октября по 2 ноября
10:55
Отношения Джоли и Питта держались на отличном сексе
10:52
Россия посадит Финляндию на голодный паек
10:35
На фиолетовой ветке столичного метро встали поезда
10:14
Как женщины заставляют мужчин отказываться от презервативов
09:56
Галкин остался без Меньшовой после скандала
09:44
"Ольга" и "Лилия" возьмутся за ювелирную работу под землей
09:29
У подъезда на севере Москвы нашли младенца
09:21
Сексуальные женщины Востока покорили Сеть
08:46
Сербия поставила США на место
08:43
Фиктивный брак спасет 82-летнего Джигарханяна
08:30
Киев нашел подлый способ насолить Москве
08:09
Бензовозы с нефтью столкнулись в Капотне
06:15
"Не позорь фамилию": Емельяненко счел предателем сбежавшего к Кадырову брата
22:00
Ясновидящая предсказала судьбу Шараповой
21:57
Оригинальные увлечения писателей
21:37
При пожаре на складе в Москве пострадал человек
21:33
В жуткой аварии с такси и грузовиком погибли люди
21:12
Марьянов умер от потери крови
21:06
На юге Москвы загорелся склад
20:40
Сергей Шнуров послал Дмитрия Нагиева (видео)
20:24
Жене не дали увезти Марьянова перед смертью
20:21
Подруга Цимбалюк-Романовской заявила об убийстве Джигарханяна
19:44
Безумные регионы: В Нижегородской области борются с "Черной дырой"
19:36
В Кемеровской области наркоман похитил ребенка
18:54
В Новосибирске машина влетела в остановку с людьми
18:52
Украине предсказали пять лет "кровавой мясорубки"
18:30
Раскрыты огромные заработки звезд на ток-шоу
18:14
На президентских амбициях Собчак поставили крест
18:04
Кто был на борту рухнувшего в море российского вертолета
17:47
Зарплаты депутатов сократят на 10%
17:43
Семью Фриске настигла суровая кара
17:38
Неожиданные подробности смерти Марьянова
17:26
Российский вертолет с пассажирами рухнул в море
17:17
Гинеколог 40 лет оплодотворял пациенток без их ведома
17:08
В жилом доме в Донецке прогремел взрыв
17:04
Мигрантам ставят препятствие на пути в Россию
17:02
Захарова потрясена новым шоу Трампа
17:02
Москвичей предупредили об опасности на дорогах
16:58
Какие пластические операции самые популярные
16:22
Галкину грозит смерть после мерзкого гей-скандала
16:17
Россия испытала спутник-перехватчик
16:04
"Государи не какают": Алена Свиридова оценила "Матильду"
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Галкину грозит смерть после мерзкого гей-скандала
Диана Шурыгина влезла в новый секс-скандал
Бузову поймали на лжи во время скандального интервью
Загипнотизированный Джигарханян напился после захвата театра
Фиктивный брак спасет 82-летнего Джигарханяна
Обколотого Джигарханяна держит под замком известный бизнесмен
Общество

В России хотят отменить алименты

Фото: GLOBAL LOOK press/Rudolf
Выплату алиментов необходимо возложить на государство. С таким предложением выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
прочитано 5414 раз

Политик предложил комитету Госдумы по вопросам семьи найти замену алиментам. Жириновский считает, что силовые методы взыскания выплат на ребенка окончательно добивают семью, а формулировка "совершенствование процедуры взыскания алиментов" связана с репрессиями.

ПО ТЕМЕ

Госдума урегулирует правовые отношения в семье

Неплательщиков оставят без прав

Алименты предложили платить до 24 лет

Лидер ЛДПР добавил, что его партия уже предлагала возложить выплату алиментов на государство, так как это позволит разведенному супругу быстрее создать новую семью. Между тем Госдума накануне приняла во втором, основном чтении законопроект, возлагающий обязанность по индексации алиментов на организации, в которых работают должники, сообщает ТАСС.

В России более трех миллионов детей имеют право на алименты, но на деле получают их около двух миллионов несовершеннолетних. При взыскании алиментов на ребенка через суд один из родителей (в подавляющем большинстве случаев – отец) обязан выплачивать ежемесячно 25% от зарплаты на одного ребенка, 33% – на двух и 50% на трех и более детей.

Алименты удерживаются со всех возможных видов заработной платы и иного дохода, включая пенсии, проценты по вкладам, гонорары и премии. Исключения составляют материнский капитал и социальные пособия от государства.

Идею создания в России алиментного фонда высказала в 2011 году депутат Госдумы Елена Николаева. Суть его заключается в том, что на период розыска лиц, уклоняющихся от уплаты алиментов на содержание ребенка, государство должно взять эти выплаты на себя и осуществлять их из специального фонда.

27 октября 2017, 14:35

комментарии

Политика

Испания на грани гражданской войны
Венгрия нашла способ жестко отомстить Украине
Поклонская ответила Собчак словами Путина
Приднестровье мечтает о присоединении к России

Шоу-бизнес

Джигарханян отказался говорить при встрече с женой
Самые возмутительные гей-скандалы: от Лазарева до Киркорова и Галкина
Первый канал защитил Борисова от нападок известного певца
Внешность 43-летнего Сташевского ошеломила народ

Проишествия

Подробности кровавой расправы над двумя девушками на вечеринке
Популярный стример Василий избил девушку в прямом эфире (видео)
Издевательство над котенком попало на видео
БДСМ-гей свидание в Москве закончилось поножовщиной

Lifestyle

Секреты долголетия знаменитостей
Оригинальные увлечения писателей
"Государи не какают": Алена Свиридова оценила "Матильду"
Брошенная жена "Ивана Бровкина" умирает от рака
Шоу-бизнес

Джигарханяна отправят на покой после скандального закрытия театра

Актеру после выписки из больницы некуда пойти

Шоу-бизнес

Внешность 43-летнего Сташевского ошеломила народ

Поклонники увидели новое фото некогда популярного певца
Политика

Поклонская ответила Собчак словами Путина

Депутат отреагировала на слова ведущей о повторном референдуме в Крыму
Культура

Секреты долголетия знаменитостей

Михалков, Зельдин и Моисеев рассказывают о секретах долголетия

Гороскоп

Ковальчук и Чумаков снова станут родителями
Совет на выходные
Ясновидящая предсказала судьбу Шараповой
Как выбрать гаджет по знаку зодиака

Фоторепортажи

Сексуальные женщины Востока покорили Сеть
Ходченкова спрятала живот под свободным пальто
Родившая Кожевникова произвела фурор своим видом
Чем запомнится Mercedes-Benz Fashion Week Russia

Спорт

Емельяненко назвали подлецом и обиженной девочкой
Хоккеист отправил соперника в нокдаун атакой Супермена (видео)
Теннисист неуклюжим ударом пробил крышу стадиона (видео)
Футбольный фанат полез в драку с ребенком на руках (видео)

Регионы

Водитель сбил ребенка по пути на экзамен в ГИБДД
Россиянин украл деньги у тамады на собственной свадьбе
Убийцей заколотого в туалете школьника оказался подросток
Пять кошек и собака устроили пожар в Архангельске
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru