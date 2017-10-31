Уклоняющихся от алиментов отцов будут задерживать
Соответствующий документ был опубликован на официальном сайте правовой информации. Согласно новому закону, Федеральная служба судебных приставов имеет право задерживать лиц, которые не платят алименты в течение двух и более месяцев.
Нарушители будут доставлены в ведомство для составления протокола и наложения штрафа. Документ распространяется на тех, кто не оплачивает содержание своих несовершеннолетних детей, а также нетрудоспособных детей и родителей, передает РИА Новости.
Как пояснил ранее глава комитета по законодательству Госдумы Павел Крашенинников, должники по алиментам часто не являлись по вызову пристава для составления протокола о правонарушении. Вместе с тем судебные приставы не имели права задерживать нарушителей и доставлять в ведомство насильно. Все это осложняло процедуру привлечения неплательщиков к административной ответственности и увеличивало нагрузку на сотрудников полиции, которые привлекались для содействия, пишет газета "Известия".
Судебные приставы теперь могут задерживать неплательщиков алиментовhttps://t.co/CYpblBJhYQ#госдума #закон #алименты #судебныеприставы pic.twitter.com/gu9Xy8f0fu— Сокольники и весь ВО (@SokolnikiVao) 20 октября 2017 г.
Недавно лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил комитету Госдумы по вопросам семьи найти замену алиментам. Депутат считает, что силовые методы взыскания выплат на ребенка окончательно добивают семью, а формулировка "совершенствование процедуры взыскания алиментов" связана с репрессиями.
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