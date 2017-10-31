Уклоняющихся от алиментов отцов будут задерживать

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, касающийся должников по алиментам. Теперь родителей, уклоняющихся от обязательного материального обеспечения своих детей, будут задерживать судебные приставы.

Соответствующий документ был опубликован на официальном сайте правовой информации. Согласно новому закону, Федеральная служба судебных приставов имеет право задерживать лиц, которые не платят алименты в течение двух и более месяцев.

Нарушители будут доставлены в ведомство для составления протокола и наложения штрафа. Документ распространяется на тех, кто не оплачивает содержание своих несовершеннолетних детей, а также нетрудоспособных детей и родителей, передает РИА Новости.

Как пояснил ранее глава комитета по законодательству Госдумы Павел Крашенинников, должники по алиментам часто не являлись по вызову пристава для составления протокола о правонарушении. Вместе с тем судебные приставы не имели права задерживать нарушителей и доставлять в ведомство насильно. Все это осложняло процедуру привлечения неплательщиков к административной ответственности и увеличивало нагрузку на сотрудников полиции, которые привлекались для содействия, пишет газета "Известия".

Недавно лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил комитету Госдумы по вопросам семьи найти замену алиментам. Депутат считает, что силовые методы взыскания выплат на ребенка окончательно добивают семью, а формулировка "совершенствование процедуры взыскания алиментов" связана с репрессиями.