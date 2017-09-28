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Общество

Госдума урегулирует правовые отношения в семье

Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Семейный кодекс – самый стабильный правовой акт в России, а потому менять его надо точечно, а не кардинально. Такое мнение озвучил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников на парламентских слушаниях, посвященным правовым отношениям в семье.
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Крашенинников напомнил, что документу исполнилось уже более 20 лет и за эти годы в него существенных поправок не вносилось. При этом реалии жизни диктуют некоторые изменения, и отрицать их необходимость нельзя, отметил депутат. Он назвал Семейный кодекс одним из самых стабильных кодифицированных актов страны.

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"Коренная реформа или, проще говоря, ломка семейно-правового регулирования опасна, а некоторые особо радикальные предложения иногда явным образом направлены против семейных ценностей", – сказал парламентарий.

Между тем в последнее время довольно часто высказывается тезис о включении семейного права в качестве раздела Гражданского кодекса. Сторонники такого переформатирования говорят об опыте Германии, Греции, Италии, Испании и Франции. Павел Крашенинников считает, что такие предложения не всегда учитывают разнообразие семейных традиций народов России.

Нередко Семейный кодекс ругают за отсутствие в нем ключевого понятия семьи, которое имеет значение для других правовых сфер. Об этом напомнила на слушаниях замсекретаря Общественной палаты Лидия Михеева. Она отметила, что в стране вообще отсутствует концепция развития семейного законодательства, включающая в себя не только раздел имущества, но и вопросы алиментов, определения места жительства детей и прочие. Михеева считает, что в обществе назрел явный запрос на изменение Семейного Кодекса.

Лидия Михеева и Павел Крашенинников. Фото: www.er-duma.ru

В качестве примера она привела банальный развод супругов. Замсекретаря Общественной палаты пояснила, что человек, расторгнувший брак без раздела общего имущества, заблуждается, полагая, что это его личное имущество, приобретенное в супружестве. 

"После развода домик, который не разделили, невозможно продать без согласия бывшего супруга. В результате существования этой проблемы сформировалась концепция правоотношений бывших супругов", – отметила Михеева.

В продолжение обсуждения Павел Крашенинников сказал, что возглавляемый им думский комитет займется проработкой вопросов совместного завещания супругов. "Мы знаем, что возможен раздел совместной собственности при разводе, возможен в очень редких случаях во время брака. Также раздел совместной собственности происходит после смерти одного из супругов", – сказал депутат.

Он также отметил, что в России с каждым годом набирают популярность брачные договоры. В основном их предпочитают заключать люди, которые вступают в брак во второй, третий и последующие разы. Крашенинников посоветовал всем использовать такую форму урегулирования отношений в семье.

Фото: www.er-duma.ru

В свою очередь, председатель комитета нижней палаты парламента по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева сказала, что считает необходимым ввести понятие "гражданский брак" в Семейный кодекс и уточнить его. "Брак может быть только один, и никакого другого быть не может. А если вы сожительствуете, это ваше право, но потом тогда женщина, прежде всего, должна думать, как она потом будет отношения с мужчиной выстраивать, он ведь наобещает. Хотя сейчас и женщины, бывает, бросают мужчин", – сказала Плетнева.

В работе двухдневных парламентских слушаний "Имущественные правоотношения в семье – судебная практика и законодательство" принимают участие депутаты Госдумы, ведущие специалисты по семейному и гражданскому праву, представители судебной системы, адвокаты и нотариусы. Второй день мероприятия пройдет 29 сентября в Общественной палате.

Фото: www.er-duma.ru


Автор: Александр Комаров28 сентября 2017, 16:05

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