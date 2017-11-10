Чем Задорнов бесил украинцев

Искренне любивший украинский народ Михаил Задорнов удивительно метко шутил над властью этой страны. Хоть его юмор и был беззлобным, жители Незалежной недолюбливали сатирика, а после его кончины и вовсе набросились с упреками.

Михаил Задорнов обрел славу, в частности, как критик "тупых американцев". Не менее остры его шутки и про украинцев. Dni.Ru отобрали самые искрометные высказывания артиста о соседях.

"Украина войдет в историю как народ, который решил, что не хочет жить плохо, и стал жить еще хуже", "Кстати, Майдан разбежался или у олигархов еще хватает денег его содержать?", "Джамала наплакала "Евровидение" для страны, у которой денег на "Евровидение" – наплакал кот", – отмечал юморист. Довольно колко Задорнов высказывался о властях Украины: "Украинская власть подворовывает гранды, транши, а так как она еще и не занимается экономикой в силу своей бездарности, им нужна Россия, для того чтобы оправдывать свою бездарность".

Досталось от юмориста и украинскому политику Виталию Кличко: "А Кличко! Как вам нравится этот человек, который воспитан был советской семьей, которого воспитала советская школа бокса, между прочим… Он платит налоги в Германии и хочет прилепить Украину к Европе… Хочет подсунуть, подложить Украину под Европу, а ведь такой был классный наш богатырь когда-то". "В заключение могу повторить лишь одно – нигде в мире так не переживают из-за того, что происходит на Украине, как в России. И к украинцам относятся, как к братьям", – говорил сатирик.

Новая пословица: если Украину не принимают в ЕС, Украина принимает ЕС у себя. — Михаил Задорнов (@mnzadornov) 16 мая 2016 г.

Как писали Dni.Ru, Михаил Задорнов скончался на 70-м году жизни поздно вечером 9 ноября. C октября 2016 года сатирик боролся с раком мозга.