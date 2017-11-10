Циничные украинцы поглумились над смертью Задорнова

Пока в России оплакивают писателя-сатирика Михаила Задорнова, скончавшегося от рака мозга 9 ноября, украинцы устроили пляски на костях. Соседи обрадовались уходу юмориста.

Жители Незалежной в соцсетях глумятся над памятью артиста. В Twitter устроили циничное соревнование на самую гнусную шутку о кончине Задорнова.

В большинстве случаев остряки давно перешли все границы допустимого и забыли о морали. "Юмористический" конкурс быстро превратился в соревнование на самое оскорбительное и возмутительное высказывание. "Наберите воздуха в грудь! Готовы? Побольше наберите! Задорнов сдох. Вот она где, смекалочка русская (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал один из пользователей Сети с сине-желтой аватаркой.

Умер Михаил Задорнов. О мертвых либо хорошо, либо ничего.

Поэтому - ничего. pic.twitter.com/ZRxNWawfnt — MH17Ru (@MH17_RUS) 10 ноября 2017 г.

Припомнили злопыхатели юмористу и его не очень удачное высказывание о рухнувшем в Донбассе лайнере: "Задорнов сдох потому что был тяжелее воздуха Теперь он встретится с MH17 и сможет лично рассказать свою шутку".

"Вот ведь интересно, Задорнов предсказывал, что Украина исчезнет. Но пока исчез только он", "Ой! Умер сатирик Михаил Задорнов. Земля ему бетоном", "Задорнов помер... не спасла луганская областная больница, а амриканцы тупые оказались", – пишут в Сети обезумевшие от ненависти и зомбированные пропагандой украинцы.



Как писали Dni.Ru, Михаил Задорнов скончался на 70-м году жизни поздно вечером 9 ноября. C октября 2016 года сатирик боролся с раком мозга.

