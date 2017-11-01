Джигурда объявил о президентских амбициях
"Если пойду в президенты, то только в президенты Украины! Как и Ксюша Собчак, чтобы шороху навести", – цитирует артиста НСН. По словам Джигурды, еще до событий Майдана он встречался с представителями Службы безопасности Украины (СБУ). Правоохранители, признался шоумен, спрашивали его, готов ли он занять высший государственный пост.
Но даже если актер действительно собрался в президенты, то ждать этого ему предстоит еще полтора года: следующие выборы главы Незалежной состоятся в середине 2019 года. А вот России президента предстоит выбирать уже в марте следующего года, и предвыборная гонка уже набирает обороты.
Правда, пока о желании возглавить страну заявили довольно нетипичные кандидатки. Первой о намерении выдвинуть свою кандидатуру объявила телеведущая Ксения Собчак. Светская львица уже успела сделать ряд скандальных заявлений. Самое сомнительное из них о том, что Крым принадлежит Украине, и на полуострове необходимо провести новый референдум.
После Собчак о своих претензиях на высший государственный пост заявила журналистка Екатерина Гордон. Однако ее намерения не воспринял всерьез даже бывший супруг, адвокат Сергей Жорин. По его словам, Гордон весьма непостоянна в своих желаниях, и может хоть завтра передумать в пользу профессии врача или даже поприща священнослужителя.
Череду необычных кандидатов продолжила телеведущая Анфиса Чехова. О возможности участия в президентской гонке она объявила на своей странице в Instagram. Телеведущая пообещала, что баллотируется в президенты в случае, если ее запись соберет 200 тысяч лайков.
И меня в Президенты зовут�������� ⠀ Я даже и не знала что в России есть партия Добрых дел. И я, конечно, разделяю их желание защищать детей, женщин, природу, свободу и пенсионеров, но вот в политику меня никогда не тянуло. Ведь, и ежу понятно, что политика дело не то что бы доброе, без ежовых рукавиц, сложно удержать такую Большую и Своенравную страну в узде������ ⠀ Но я, определённо, за то, что бы поставить россиянам прививку Добра! Нам всем его не хватает! И на телевидении и в очередях и в правительстве! ⠀ И поскольку,руководитель партии Добрых Дел, Андрей Кириллов, уверят меня, что я могу собрать,как минимум, 20% голосов избирателей, я хочу на своей платформе в Инстаграм проверить, так ли это? 20% от миллиона - это 200 000. ��⠀�� Так вот, если этот пост наберет 200 000 ваших лайков, так и быть, буду баллотироваться в Президенты от Партии Добрых дел�������� . . #чеховувпрезиденты #партиядобрыхдел #выборы2017 #выборывпрезиденты
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