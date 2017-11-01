Джигурда объявил о президентских амбициях

Скандально известный актер и шоумен, любитель эпатажных поступков Никита Джигурда признался, что готов стать президентом. Правда, не в России, а на Украине.

"Если пойду в президенты, то только в президенты Украины! Как и Ксюша Собчак, чтобы шороху навести", – цитирует артиста НСН. По словам Джигурды, еще до событий Майдана он встречался с представителями Службы безопасности Украины (СБУ). Правоохранители, признался шоумен, спрашивали его, готов ли он занять высший государственный пост.

Но даже если актер действительно собрался в президенты, то ждать этого ему предстоит еще полтора года: следующие выборы главы Незалежной состоятся в середине 2019 года. А вот России президента предстоит выбирать уже в марте следующего года, и предвыборная гонка уже набирает обороты.





Правда, пока о желании возглавить страну заявили довольно нетипичные кандидатки. Первой о намерении выдвинуть свою кандидатуру объявила телеведущая Ксения Собчак. Светская львица уже успела сделать ряд скандальных заявлений. Самое сомнительное из них о том, что Крым принадлежит Украине, и на полуострове необходимо провести новый референдум.

После Собчак о своих претензиях на высший государственный пост заявила журналистка Екатерина Гордон. Однако ее намерения не воспринял всерьез даже бывший супруг, адвокат Сергей Жорин. По его словам, Гордон весьма непостоянна в своих желаниях, и может хоть завтра передумать в пользу профессии врача или даже поприща священнослужителя.

Череду необычных кандидатов продолжила телеведущая Анфиса Чехова. О возможности участия в президентской гонке она объявила на своей странице в Instagram. Телеведущая пообещала, что баллотируется в президенты в случае, если ее запись соберет 200 тысяч лайков.