Зюганова ждет оплеуха от Чеховой
"У нас несколько вице-президентов в партии, они нашли несколько достойных кандидатур. Я считаю, что Анфиса Чехова – очень достойный кандидат", – цитирует политика НСН. По его словам, Чехова может обойти по количеству голосов любого оппозиционного лидера, в том числе Геннадия Зюганова и Сергея Миронова вместе взятых.
Кириллов уверен, что кандидатура телеведущей заставит прийти к избирательным урнам даже тех, кто никогда не принимал участие в голосовании. "По нашим опросам, тот, кто голосует за нашего президента, он так и будет за него голосовать, а вот тот, кто голосует за оппозиционного кандидата, тот проголосует за Чехову", – высказал свою точку зрения глава "Партии добрых дел".
По словам политика, проголосовав за Чехову, люди сделают выбор в пользу "светлого будущего и хороших законов, которые она предложит принять".
О возможности участия в президентской гонке-2018 Анфиса Чехова объявила на своей странице в социальной сети Instagram. "Я, определенно, за то, что бы поставить россиянам прививку Добра! Нам всем его не хватает! И на телевидении и в очередях и в правительстве!" – написала она (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.Ред.). Телеведущая пообещала, что баллотируется в президенты и станет кандидатом от "Партии добрых дел" в случае, если ее запись в Instagram наберет 200 тысяч лайков.
И меня в Президенты зовут�������� ⠀ Я даже и не знала что в России есть партия Добрых дел. И я, конечно, разделяю их желание защищать детей, женщин, природу, свободу и пенсионеров, но вот в политику меня никогда не тянуло. Ведь, и ежу понятно, что политика дело не то что бы доброе, без ежовых рукавиц, сложно удержать такую Большую и Своенравную страну в узде������ ⠀ Но я, определённо, за то, что бы поставить россиянам прививку Добра! Нам всем его не хватает! И на телевидении и в очередях и в правительстве! ⠀ И поскольку,руководитель партии Добрых Дел, Андрей Кириллов, уверят меня, что я могу собрать,как минимум, 20% голосов избирателей, я хочу на своей платформе в Инстаграм проверить, так ли это? 20% от миллиона - это 200 000. ��⠀�� Так вот, если этот пост наберет 200 000 ваших лайков, так и быть, буду баллотироваться в Президенты от Партии Добрых дел�������� . . #чеховувпрезиденты #партиядобрыхдел #выборы2017 #выборывпрезиденты
Стоит отметить, что сама вероятный кандидат ранее заявляла, что готова отдать свой голос за другую желающую баллотироваться на высший государственный пост – журналистку Екатерину Гордон. Видимо, пример последней для Чеховой оказался заразителен, и телеведущая, подумав, решила, что чем голосовать за кого-то, лучше уж поучаствовать в этом увлекательном процессе в качестве кандидата.
На этом фоне личность телеведущей Ксении Собчак смотрится уже не так ярко. Светская львица пару недель назад объявила о желании баллотироваться на высший государственный пост. За это время она уже успела сделать ряд скандальных заявлений. Самое сомнительное из них о том, что Крым принадлежит Украине и на полуострове необходимо провести новый референдум.
Певец рассказал о сексуальной ориентации участников и наставников
Старший брат голливудского актера Кевина Спейси Рэндалл Фаулер шокировал признанием
Примадонна пообещала жить с гомосексуалистом
Ведущая дала откровенное интервью