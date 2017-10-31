Зюганова ждет оплеуха от Чеховой

Заявившая о своем возможном выдвижении на выборах главы государства телеведущая Анфиса Чехова может получить больше голосов, чем лидер КПРФ Геннадий Зюганов и глава "Справедливой России" Сергей Миронов. Об этом заявил председатель "Партии добрых дел" Андрей Кириллов.

"У нас несколько вице-президентов в партии, они нашли несколько достойных кандидатур. Я считаю, что Анфиса Чехова – очень достойный кандидат", – цитирует политика НСН. По его словам, Чехова может обойти по количеству голосов любого оппозиционного лидера, в том числе Геннадия Зюганова и Сергея Миронова вместе взятых.

Кириллов уверен, что кандидатура телеведущей заставит прийти к избирательным урнам даже тех, кто никогда не принимал участие в голосовании. "По нашим опросам, тот, кто голосует за нашего президента, он так и будет за него голосовать, а вот тот, кто голосует за оппозиционного кандидата, тот проголосует за Чехову", – высказал свою точку зрения глава "Партии добрых дел".

По словам политика, проголосовав за Чехову, люди сделают выбор в пользу "светлого будущего и хороших законов, которые она предложит принять".

О возможности участия в президентской гонке-2018 Анфиса Чехова объявила на своей странице в социальной сети Instagram. "Я, определенно, за то, что бы поставить россиянам прививку Добра! Нам всем его не хватает! И на телевидении и в очередях и в правительстве!" – написала она (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.Ред.). Телеведущая пообещала, что баллотируется в президенты и станет кандидатом от "Партии добрых дел" в случае, если ее запись в Instagram наберет 200 тысяч лайков.

Стоит отметить, что сама вероятный кандидат ранее заявляла, что готова отдать свой голос за другую желающую баллотироваться на высший государственный пост – журналистку Екатерину Гордон. Видимо, пример последней для Чеховой оказался заразителен, и телеведущая, подумав, решила, что чем голосовать за кого-то, лучше уж поучаствовать в этом увлекательном процессе в качестве кандидата.

На этом фоне личность телеведущей Ксении Собчак смотрится уже не так ярко. Светская львица пару недель назад объявила о желании баллотироваться на высший государственный пост. За это время она уже успела сделать ряд скандальных заявлений. Самое сомнительное из них о том, что Крым принадлежит Украине и на полуострове необходимо провести новый референдум.



