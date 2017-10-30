Бывший муж едко высказался о президентских амбициях Гордон

Бывший муж Екатерины Гордон прокомментировал ее намерение баллотироваться на пост президента России. По мнению адвоката Сергея Жорина, к политическим амбициям журналистки не стоит относиться серьезно.

Экс-супруг Гордон уверен, что она заявила о желании стать кандидатом на пост президента исключительно ради всеобщего внимания. "Неужели к этому можно серьезно относиться? Мне кажется, что Екатерина использует все возможности заявить о себе лишний раз", – едко отметил он.

По словам Жорина, цель журналистки – противопоставить себя коллеге Ксении Собчак. "Все это очень смешно", – заключил он. Правозащитник также добавил, что его бывшая жена часто меняет сферы деятельности – "то она журналист, то она певица, то юрист", передает Russia Today. По мнению Жорина, Екатерине стоит сосредоточиться на чем-то одном и в этом направлении добиваться успеха.

Тем временем выдвижение Гордон в качестве кандидата в президенты прокомментировали в Кремле. "В Конституции России возможность участия в выборах определяется целым набором условий, среди которых нет какого-либо положения о причастности или непричастности к политике. Читаем Конституцию – определяем соответствие. Больше говорить не о чем", – заявил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков.

В Центральной избирательной комиссии подчеркнули, что в последнее время женщины не проявляли выраженной политической активности, а случаи того, что дамы заявляли об участии в президентской гонке, были и вовсе единичными, пишет "Газета.ru". "Правда, если взять 2000 год, активность была высокая на этапе именно выявления инициатив", – подчеркнула секретарь организации Майя Гришина.

Напомним, ранее стало известно, что Екатерина Гордон намерена выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах. Об этом она заявила в размещенном в Сети агитационном ролике. Журналистка подчеркнула, что предвыборную кампанию будет строить на защите прав женщин и детей.