"Гордон за баб": у Собчак появился неожиданный конкурент

Российская журналистка Екатерина Гордон выдвинула свою кандидатуру для участия в президентских выборах. Таким образом, у Ксении Собчак появился неожиданный конкурент в лице коллеги.

В своей предвыборной программе Гордон решила сделать упор на защиту прав женщин и детей. По словам журналистки и правозащитницы, у нее есть многолетний опыт в этой области.

Основные положения своей программы журналистка изложила на специально созданном предвыборном сайте "Гордон за баб" (gordonzabab.ru). "Мне 37 лет. Я решила воспользоваться своим правом и выдвинуть свою кандидатуру на пост президента России", – заявила журналистка в видеоролике.

По словам Гордон, она уже пятый год занимается защитой прав представительниц слабого пола и детей, пишет "Комсомольская правда". "Я хочу стать голосом для женщин, чьи права попраны", – заявила она. Журналистка также добавила, что ее кандидатура не была согласована с Администрацией президента России.

Ранее неожиданно для всех телеведущая и журналистка Ксения Собчак сообщила о намерении баллотироваться на пост главы государства. Знаменитая блондинка опубликовала в Сети ролик, в котором она произносит агитационную речь на фоне кухни.

"Я знаю, чем я рискую, и доказала свою готовность идти на эти риски. Мне есть чем заниматься, но я откладываю все, чтобы сделать то, что я считаю нужным и возможным в этот политический момент", – заявила в предвыборном видео Собчак.