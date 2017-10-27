На Собчак нарыли компромат

Ксения Собчак не может участвовать в президентских выборах в России. Объявившая о претензиях на пост главы государства телеведущая владеет имуществом за рубежом, выяснил активист партии "Коммунисты России". Виктор Перов обратился в ЦИК с просьбой не регистрировать кандидата Собчак.

Апартаменты в латвийской Юрмале и яхт-клуб, с точки зрения Перова – серьезное препятствие для участия светской львицы в президентской гонке. По мнению активиста, владение зарубежным имуществом заставит Ксению Анатольевну отстаивать интересы "враждебных по отношению к России иностранных государств. В письме в Центризбирком коммунист напоминает, что Собчак "хочет вернуть Крым Украине и убрать Ленина с Красной площади". И просит ЦИК "аннулировать регистрацию" кандидата.

Центризбиркому выполнить просьбу Перова затруднительно. Во-первых, кандидатов никто еще не регистрировал. Официально дату президентских выборов объявят в декабре, и только к концу января претенденты на пост главы государства смогут подать документы. Во-вторых, наличие зарубежной недвижимости, в отличие от бизнеса и вкладов, не является препятствием выдвижению на выборы, пояснила газете "КоммерсантЪ" пресс-секретарь будущего кандидата Ксения Чудинова.

В самой партии "Коммунисты России" инициатива вызвала удивление. Ее председатель Максим Сурайкин назвал Виктора Перова "не вполне адекватным активистом". Он пояснил, что партия не имеет к заявлениям господина Перова никакого отношения, так как он исключен. "Доля правды тут, наверное, есть, и мы не одобряем политические взгляды Собчак. Будет она на выборах или не будет, для настоящих коммунистов все равно. Мы будем бороться за голоса своих избирателей", – сказал Сурайкин.

По закону зарубежных финансовых активов не должно быть лишь непосредственно у кандидата – но их супруги, как правило, к моменту регистрации также стараются отказаться от них. Данные о наличии таких активов могут быть использованы в качестве черного пиара во время президентской кампании. О том, есть ли такие активы у супруга Ксении Собчак, Максима Виторгана, его представители рассказать отказались.