Барщевский назвал обидчика ведущей "Эха Москвы" гением

Полномочный представитель правительства России в высших судебных инстанциях Михаил Барщевский рассказал о личности Бориса Грица, напавшего ранее на ведущую радиостанции "Эхо Москвы" Татьяну Фельгенгауэр. По его словам, в детстве злоумышленник был гением, однако во взрослом возрасте у него начались проблемы.

Как рассказал Барщевский, его родители дружили с родителями Бориса Грица. Соответственно, и он знал семью злоумышленника очень хорошо. По словам Барщевского, отец Грица был доктором физико-математических наук, засекреченным ученым. Самого Бориса он видел несколько раз, еще когда тот был маленьким мальчиком, передает Russia Today.

"Это был долгожданный ребенок, светоч, и родители в него вкладывали всю душу. Боря потрясающе учился в школе, выигрывал олимпиады, был вундеркиндом, гением", – рассказал он об обидчике радиоведущей. По словам Барщевского, во взрослом возрасте Гриц так и не смог найти себя.

У него не получилось найти работу ни в Израиле, ни в России. "В итоге у него начались сильные проблемы с головой: он писал какие-то сумасшедшие вещи в Facebook", – добавил представитель правительства.

Напомним, нападение на радиоведущую "Эха Москвы" Татьяну Фельгенгауэр произошло 23 октября. Неизвестный мужчина вошел в здание, где расположена редакция, и брызнул из газового баллончика в лицо охраннику. После этого злоумышленник побежал в кабинет журналистки и ударил ее ножом в шею.

Ведущую срочно доставили в НИИ имени Склифосовского. После операции журналистку ввели в состояние искусственной комы.

Позже выяснилось, что нападавшим является гражданин Израиля Борис Гриц. По словам злоумышленника, у него была телепатическая связь с Фельгенгауэр, которая сексуально его домогалась.