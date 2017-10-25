Барщевский назвал обидчика ведущей "Эха Москвы" гением
Как рассказал Барщевский, его родители дружили с родителями Бориса Грица. Соответственно, и он знал семью злоумышленника очень хорошо. По словам Барщевского, отец Грица был доктором физико-математических наук, засекреченным ученым. Самого Бориса он видел несколько раз, еще когда тот был маленьким мальчиком, передает Russia Today.
"Это был долгожданный ребенок, светоч, и родители в него вкладывали всю душу. Боря потрясающе учился в школе, выигрывал олимпиады, был вундеркиндом, гением", – рассказал он об обидчике радиоведущей. По словам Барщевского, во взрослом возрасте Гриц так и не смог найти себя.
У него не получилось найти работу ни в Израиле, ни в России. "В итоге у него начались сильные проблемы с головой: он писал какие-то сумасшедшие вещи в Facebook", – добавил представитель правительства.
Напомним, нападение на радиоведущую "Эха Москвы" Татьяну Фельгенгауэр произошло 23 октября. Неизвестный мужчина вошел в здание, где расположена редакция, и брызнул из газового баллончика в лицо охраннику. После этого злоумышленник побежал в кабинет журналистки и ударил ее ножом в шею.
Ведущую срочно доставили в НИИ имени Склифосовского. После операции журналистку ввели в состояние искусственной комы.
Позже выяснилось, что нападавшим является гражданин Израиля Борис Гриц. По словам злоумышленника, у него была телепатическая связь с Фельгенгауэр, которая сексуально его домогалась.
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