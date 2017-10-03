Террористы в Сирии терпят поражение

После потери ключевого сирийского города Дейр-эз-Зора "Исламское государство" (запрещено в России) попыталось взять реванш, однако вместо этого окончательно погрузилось в агонию. Атаковав юго-западные пригороды, террористы попытались перерезать связь с Пальмирой.

Удерживать поселки на стратегической трассе, ведущей к городу, боевикам удавалось не более суток, после чего сирийская армия восстановила контроль над своим ближайшим тылом. Потерпев очередное поражение, игиловцы обратились к своей излюбленной тактике – медийному устрашению.

Чтобы привести в чувство дегенерирующие остатки джихадистов, идеологам пришлось "воскресить" своего лидера Абу-Бакра аль-Багдади, который выступил в Сети с призывом удержать "халифат". Однако приказа "халифа" хватило только на то, чтобы атаковать ближайшие к Дейр-эз-Зору поселки на правом берегу Аш-Шоуля и Кабаджед, а попытка взять Эс-Сухну, что в 70 километрах от Пальмиры, провалилась.

Тогда "ИГ" реабилитировало жанр, к которому не обращалось уже два года – изображение ужасающей казни. В арабоязычном сегменте Тwitter появилось сообщение о том, что боевики якобы заживо сожгли двух захваченных в плен россиян-добровольцев, которые 28 сентября участвовали в отражении неожиданной атаки террористов на поселок Аш-Шоуля на трассе Пальмира – Дейр-эз-Зор.

Российские добровольцы, которых в СМИ называют бойцами из ЧВК Вагнера, выполняют сложные задачи на самых ответственных участках фронта в Сирии. На этот раз они охраняли удаленные пункты на стратегическом шоссе, соединяющем Пальмиру с Дейр-эз-Зором, по которому осуществляется тыловое обеспечение армии в восточной провинции. И первыми героически приняли бой с террористами, которые атаковали поселок с помощью смертников, под прикрытием танков и мобильной артиллерии.

По сообщению связанного с "ИГ" новостного агентства "Амак", два россиянина тогда попали в плен. Накануне вечером боевики как бы подтвердили эту информацию, опубликовав в Сети кадры сожжения двух неизвестных военнопленных. Есть все основания полагать, что это были именно россияне, попавшие в плен.

Подвиг наших добровольцев изменил ход войны и не позволил террористам закрепить плацдарм в тылу сирийской армии, которая воюет в Дейр-эз-Зоре. Таким образом, россияне продолжают пресекать на корню новые ростки "ИГ" на освобожденной территории и не дают террористам вновь захватить "жемчужину Сирийской пустыни" – легендарный город Пальмиру.