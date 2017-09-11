Кто "сливает" террористам в Сирии данные российских добровольцев

В личных вещах одного из командиров запрещенной в России организации "Исламское государство" обнаружена распечатка данных российских добровольцев из ЧВК "Вагнера". Ранее эту информацию опубликовал в петербургской интернет-газете "Фонтанка.ру" один из ее авторов Денис Коротков.

В статьях Коротков высказал свое мнение о российских добровольцах, но это не главное. Журналист опубликовал их персональные данные. Теперь информация стала известна террористам, с которыми в Сирии борются военные и добровольцы из России.



На днях сирийская армия при поддержке российской авиации зачистила окрестности Дейр-эз-Зора от боевиков. Освобождены стратегически важные объекты: нефтяные и газовые месторождения, развязки дорог, аэропорт. За последние дни уничтожены несколько ключевых полевых командиров "Исламского государства".

Как сообщает Telegram-канал Directorate 4, освещающий войну против международного терроризма в Сирии, убитый боевик, в чьих вещах были обнаружены распечатанные статьи Короткова, – из службы безопасности "ИГ". Предположительно, его задачей была идентификация российских добровольцев на поле боя и он мог использовать "слив" журналиста "Фонтанки.ру" для определения позывных российских бойцов при радиоперехвате. Не исключено, что террорист связывался с Коротковым, так как в его записях был номер телефона репортера с петербургским кодом.

Автор издания отказался обсуждать эту тему, упомянув только, что его телефон не является секретом. Блогер Manzal, расследовавший деятельность Короткова, попытался воззвать к совести корреспондента. "Каково теперь журналисту и его информатору осознавать, что ВСЕ опубликованные ими данные родственников погибших есть в руках у жаждущих мести террористов? Нравится вам чувствовать, что на вашей совести – жизнь и здоровье семей павших бойцов?" – написал на своей страничке в livejournal Manzal.

Около двух недель назад министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские военные выполнили в Сирии важную стратегическую задачу – прекратили гражданскую войну. По словам генерала, это удалось сделать благодаря отделению умеренной оппозиции от террористов и введению зон деэскалации.

Между тем заслуги российских военных в Сирии высоко оценили даже американцы. Генерал Стивен Таунсенд, командовавший операцией "Непоколебимая решимость" в Ираке, сказал, что "россияне были и остаются профессиональными, искренними и дисциплинированными людьми".