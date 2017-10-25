Язык довел Собчак до прокуратуры

Пропахший нафталином "ельцинский" штаб Ксении Собчак нельзя считать реальной политической силой. А заявления кандидата по поводу Крыма – ни что иное, как пропаганда сепаратизма, пришли к выводу политологи. В прокуратуру направлено заявление с просьбой проверить изречения телеведущей на наличие состава преступления.

Недавние заявления Ксении Собчак по поводу принадлежности Крыма вынудили вмешаться в диспут даже тех, кто не воспринял всерьез выдвижение ее кандидатуры на пост президента. Гламурную "сепаратистку" следует лишить возможности заниматься пропагандой, убежден главный редактор портала PolitRussia Руслан Осташко.

"Сегодня я подал заявление в прокуратуру, с требованием проверить заявления, сделанные госпожой Собчак на предмет наличия состава преступления, предусмотренного статями 280.1 и 280.2 Уголовного Кодекса Российской Федерации. Статья 280.1 – это "Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации", а статья 280.2 – это "Те же деяния, совершенные с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть "Интернет")", – написал Осташко в Facebook.

По словам политолога, он предпринял такой шаг как гражданин России и как человек, лично связанный с Крымом. Теперь Собчак, конечно, может прятаться за тезисом, что она ни к чему не призывала. Но это позиция не политика, а "трусливого шоумена", который боится отвечать за свои слова.

"Это грязный трюк – сродни мафиозному трюку, которому Собчак видимо научилась в голливудских фильмах. Вы с ним тоже знакомы – мафиози рассказывают потенциальным жертвам о том, что было бы просто ужасно, если бы с ними или их детьми произошло что-то плохое, а потом в суде их адвокаты говорят, что никаких угроз не было", – пишет Осташко.

В самом деле, если подходить к делу формально, может показаться, что никаких призывов к действиям, направленным на нарушение территориальной целостности Российской Федерации нет. Но по сути заявление о том, что Крым находится в "украинской юрисдикции" и слова о том, что по международному праву Крым принадлежит Украине – это и есть призыв к признанию Крыма украинским, убежден эксперт.

Более того, Собчак метит в президентское кресло – и, скорее всего, заняв его, станет следовать своим представлениям о "международном праве". Чем же тогда является ее заявление, как не признанием в подготовке этого преступления? Подобные высказывания не имеют ничего общего со свободой слова, это "смачный плевок в душу тех крымчан, которые проголосовали на референдуме за возвращение на Родину", уверен журналист.

"Ксения Собчак умудрилась даже оскорбить память собственного отца, который не считал Крым частью Украины, о чем есть вполне наглядное видеосвидетельство. Ксения, а ваш отец – преступник с точки зрения международного права, или вы его амнистировали?", – обращается к кандидату политолог.

Публикация от Владимир Соловьев (@vrsoloviev) Окт 24 2017 в 10:04 PDT

Что же касается упомянутого Собчак международного права, то его уже не существует – после Косово, когда страну, которая является членом ООН, разрезали на кусочки вопреки всем заложенным в устав организации. "В Косово даже референдума не было! Там были только натовские бомбы и головорезы, которые получали от Запада спонсорскую помощь. Кстати, то же Косово не признают многие страны ЕС – и что?", – пишет Осташко.

Эксперт считает, что нужно изменить формальные требования, которые предъявляются к кандидатам в президенты. Кандидат обязан публично объявить, что он считает Крым территорией Российской Федерации. А сепаратистам в российской публичной политике делать нечего. Пусть занимаются своим дешевым шоу-бизнесом. Удел Собчак – обсуждение телевизионного грязного белья, заключает главред портала PolitRussia.