Собчак предала своего отца

Слова Ксении Собчак о Крыме – не более чем политическая демагогия, судить ее не за что, считают юристы. Если же говорить о моральном аспекте высказываний кандидата в президенты, то она предала дело своего отца.

Говорить о том, что Крым - территория Украины, нелепо. В этом был убежден бывший мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак. Отец телеведущей, нацелившейся на пост президента России, не раз высказывал свое мнение. Запись одного из таких интервью включил в свою программу на "Вести FM" ведущий Владимир Соловьев.

"Известно достаточно большое количество прецедентов, когда военно-морские базы одного государства находятся на территории другого государства. Даже если предположить такую нелепость, что Крым – это территория Украины. Но, насколько мне известно, Севастополь никогда не был базой украинского Военно-морского флота – это всегда была база российского флота. И это ситуация, которая не может измениться под влиянием каких-то сиюминутных обстоятельств", – сказал Анатолий Собчак в давнем интервью.

На первой же пресс-конференции, где Ксения Собчак объявила о намерении участвовать в президентской избирательной кампании, она отметила, что считает Крым украинской территорией, а восстановление отношений России и Украины – главной задачей. Кто же дает телеведущей рекомендации выступать с подобными заявлениями о Крыме, задался вопросом Соловьев. По его мнению, таким образом кандидата просто подставляют, передает URA.Ru.

Выступление светской львицы 24 октября вызвало немалый резонанс. Некоторые политики даже потребовали дать правовую оценку ее словам – не содержит ли заявление призывов к нарушению территориальной целостности российского государства. Однако юристы назвали высказывания Собчак обычной политической демагогией.

"Нужно понимать, что это политические заявления кандидата в президенты. Политическая демагогия и политическая платформа, и спектр того, что может говорить политик, в особенности в предвыборную кампанию, гораздо шире. В данной ситуации это не призыв, а констатация позиции международных норм права", – пояснил в эфире НСН адвокат Игорь Трунов.

Собчак позже призвала не судить ее из-за слов о том, что Крым является украинским с точки зрения международного права. Она подчеркнула, что подсудны только слова, которые призывают к нарушению территориальной целостности. Телеведущая отметила: в законе не прописано, что нельзя высказывать мнение, не совпадающее с государственным.