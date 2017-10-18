Найдена связь между депрессией и головной болью

Китайские ученые установили, что люди, страдающие от головных болей и мигрени, гораздо больше склонны к депрессии. Исследователи считают, что избавление от одного недуга приведет к излечению от второго.

Специалист из Национального медицинского центра Тайваня (Китай) Фу-Чи Ян и его коллеги выявили необычную связь между эмоциональными расстройствами и соматическими. Свои выводы специалисты сделали, наблюдая за изменениями состояния здоровья 600 больных неврологического отделения их клиники.



Медики обратили внимание, что пациенты с депрессией гораздо чаще, чем остальные, жаловались на головные боли. А у тех, кто лечил в клинике мигрень, часто наблюдалось подавленное настроение.

Ученые пока не установили точную природу связи депрессии и головной боли, но уверены, что лечение одного недуга будет способствовать избавлению от другого, пишет РИА Новости. "Это открытие говорит нам о том, что лекарства, которые уменьшают частоту и силу головных болей, могут к тому же и уменьшить вероятность развития депрессии и подавленного настроения у этих же самых пациентов", – прокомментировал открытие Ян.

Ученые планируют более подробно изучить обнаруженную корреляцию. При этом Ян предполагает, что и депрессия, и головные боли развиваются у людей от недостатка сна. По крайней мере, именно на это жаловались большинство пациентов.