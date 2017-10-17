Умные люди больше подвержены психическим заболеваниям

Ученые провели эксперимент, в ходе которого выяснилось: люди, имеющие высокий IQ, чаще подвержены психическим заболеваниям. "Критической" отметкой является коэффициент 130 и выше.

В исследовании, организованном американскими специалистами из Питцеровского колледжа, приняли участие 3 715 человек с разным коэффициентом интеллекта. Те участники эксперимента, IQ которых был 130 и выше, чаще страдали от проблем с психикой.

Так, у 20% было диагностировано тревожное расстройство – это в два раза больше, чем у людей с коэффициентом ниже 130. Ученые предполагают, что такие результаты эксперимента связаны с повышением реакции умных людей на экологический стимул – люди с высоким IQ гораздо активнее реагируют на окружающий мир.

В статье, опубликованной в журнале Science Direct, специалисты подчеркнули, что проведенный ими эксперимент лишь показывает наличие связи между психическим здоровьем и коэффициентом интеллекта. Они советуют людям с высоким IQ серьезнее следить за своим психическим состоянием.

Коэффициент интеллекта определяется с помощью специальных тестов. Они разработаны так, чтобы результаты описывались нормальным распределением со средним значением IQ, равным 100, и таким разбросом, чтобы 50% людей имели коэффициент между 90 и 110 и по 25% – ниже 90 и выше 110.

Тест на IQ состоит из множества различных заданий. Среди них – тесты на логическое и пространственное мышления, а также работы других типов: ориентирование в практических ситуациях – умение самостоятельно сопоставлять и обобщать известные факты.

Максимальный уровень IQ по тесту Айзенка, который считается самым верным, составляет 180 баллов. При этом показатель меньше 70 баллов многими учеными трактуется как признак умственной отсталости. Согласно последним исследованиям, на значение коэффициента влияет наследственность. Результат тестирования от генов зависит на 80%.