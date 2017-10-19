Земле грозит экологический армагеддон

Исследователи из ФРГ, Нидерландов и Великобритании зафиксировали сокращение на три четверти количества крылатых насекомых по всей Германии. По мнению ученых, это представляет серьезную угрозу для жизни на нашей планете.

Специалисты с 1989 года с помощью палаточных ловушек в 63 районах Германии собрали более 1,5 тысячи проб насекомых. Выяснилось, что их общий вес за 27 лет снизился на 76%. Ученые заявили, что эти данные справедливы для всех районов, где развито сельское хозяйство.

Причина столь резкого падения численности насекомых неизвестна. Эксперты предположили, что наиболее вероятными факторами этой тенденции являются уничтожение человеком их естественной среды обитания, использование пестицидов и глобальное потепление, сообщает Plos One.

Ученые подчеркнули важную роль, которую эти существа играют в пищевой цепи и опылении растений. "Насекомые составляют около двух третей всей жизни на Земле, и сейчас мы наблюдаем ужасающий спад. Кажется, человечество делает огромные участки земли непригодными для большинства форм жизни и находится на пути к экологическому армагеддону", – заявил профессор Дэйв Гулсон из Университета Сассекса.

Ранее специалисты из Европейского агентства в Копенгагене по окружающей среде назвали причины сотен тысяч преждевременных смертей в Европе. Они считают, что виной тому – загрязнение воздуха. Как отметили исследователи, уровень опасных веществ в атмосфере постепенно идет на спад, однако по-прежнему остается достаточно высоким.