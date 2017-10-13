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Общество

Названа причина сотен тысяч смертей в Европе

Фото: GLOBAL LOOK press/Frank R?der
Эксперты проанализировали случаи преждевременной смерти жителей Европы. Они пришли к выводу, что многие из них спровоцировала плохая экология.
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Специалисты Европейского агентства в Копенгагене по окружающей среде заявили, что причиной более 500 тысяч преждевременных смертей в год в Европе является загрязнение воздуха, передает РИА ФАН. Как отмечают исследователи, уровень опасных веществ в атмосфере постепенно идет на спад, однако по-прежнему остается достаточно высоким.       

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Ученые также добавили, что неблагоприятная экологическая обстановка – один из основных факторов преждевременной гибели людей в 41 европейской стране. Авторы исследования отметили, что 82% жителей Европы подвержены воздействию аэрозолей.

Ранее Минприроды России составило рейтинг городов с самой плохой экологией. Как отметили эксперты, загрязненный воздух провоцирует заболевания у 15% населения. 

Согласно докладу ведомства, наиболее неблагоприятная ситуация сложилась в Алтайском крае, а также Иркутской и Кемеровской областях. Здесь же наблюдается рост заболеваемости населения астмой. 

Во всех этих регионах экологическую ситуацию портят крупные энергетические предприятия. По данным министерства, в Алтайском крае отмечается увеличение поступления в атмосферу оксидов углерода и азота, диоксида серы. В Иркутской области увеличились выбросы оксида углерода, а в Кемеровской области отмечена высокая концентрация в атмосфере диоксида серы.

Автор: Рудольф Великолепный13 октября 2017, 12:46

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