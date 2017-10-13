Названа причина сотен тысяч смертей в Европе
Специалисты Европейского агентства в Копенгагене по окружающей среде заявили, что причиной более 500 тысяч преждевременных смертей в год в Европе является загрязнение воздуха, передает РИА ФАН. Как отмечают исследователи, уровень опасных веществ в атмосфере постепенно идет на спад, однако по-прежнему остается достаточно высоким.
Ученые также добавили, что неблагоприятная экологическая обстановка – один из основных факторов преждевременной гибели людей в 41 европейской стране. Авторы исследования отметили, что 82% жителей Европы подвержены воздействию аэрозолей.
Ранее Минприроды России составило рейтинг городов с самой плохой экологией. Как отметили эксперты, загрязненный воздух провоцирует заболевания у 15% населения.
Согласно докладу ведомства, наиболее неблагоприятная ситуация сложилась в Алтайском крае, а также Иркутской и Кемеровской областях. Здесь же наблюдается рост заболеваемости населения астмой.
Во всех этих регионах экологическую ситуацию портят крупные энергетические предприятия. По данным министерства, в Алтайском крае отмечается увеличение поступления в атмосферу оксидов углерода и азота, диоксида серы. В Иркутской области увеличились выбросы оксида углерода, а в Кемеровской области отмечена высокая концентрация в атмосфере диоксида серы.
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