Названа причина сотен тысяч смертей в Европе

Эксперты проанализировали случаи преждевременной смерти жителей Европы. Они пришли к выводу, что многие из них спровоцировала плохая экология.

Специалисты Европейского агентства в Копенгагене по окружающей среде заявили, что причиной более 500 тысяч преждевременных смертей в год в Европе является загрязнение воздуха, передает РИА ФАН. Как отмечают исследователи, уровень опасных веществ в атмосфере постепенно идет на спад, однако по-прежнему остается достаточно высоким.



Ученые также добавили, что неблагоприятная экологическая обстановка – один из основных факторов преждевременной гибели людей в 41 европейской стране. Авторы исследования отметили, что 82% жителей Европы подвержены воздействию аэрозолей.

Ранее Минприроды России составило рейтинг городов с самой плохой экологией. Как отметили эксперты, загрязненный воздух провоцирует заболевания у 15% населения.

Согласно докладу ведомства, наиболее неблагоприятная ситуация сложилась в Алтайском крае, а также Иркутской и Кемеровской областях. Здесь же наблюдается рост заболеваемости населения астмой.

Во всех этих регионах экологическую ситуацию портят крупные энергетические предприятия. По данным министерства, в Алтайском крае отмечается увеличение поступления в атмосферу оксидов углерода и азота, диоксида серы. В Иркутской области увеличились выбросы оксида углерода, а в Кемеровской области отмечена высокая концентрация в атмосфере диоксида серы.