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Общество

Нечем дышать: города России с самым грязным воздухом

Фото: wikipedia.org
Минприроды России составило рейтинг городов с самой плохой экологией. Как отметили эксперты, загрязненный воздух провоцирует заболевания у 15% населения.
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Согласно докладу Минприроды, наиболее неблагоприятная ситуация сложилась в Алтайском крае, а также в Иркутской и Кемеровской областях. Здесь же наблюдается рост заболеваемости населения астмой, передает газета "Известия". 

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Во всех этих регионах экологическую ситуацию портят крупные энергетические предприятия. По данным министерства, в Алтайском крае отмечается увеличение поступления в атмосферу оксида углерода, диоксида серы, оксидов азота. В Иркутской области увеличились выбросы оксида углерода, а в Кемеровской области отмечена высокая концентрация в атмосфере диоксида серы.  

В топ-20 грязных городов также попали Биробиджан, Благовещенск, Братск, Зима, Красноярск, Кызыл, Лесосибирск, Магнитогорск, Минусинск, Новокузнецк, Норильск, Петровск-Забайкальский, Селенгинск, Улан-Удэ, Усолье-Сибирское, Чегдомын, Черемхово, Черногорск, Чита и Шелехов. По информации ведомства, наибольший вред здоровью горожан наносят пыль, фтор и его соединения, аммиак, толуол, формальдегид, бензопирен, оксид углерода, хлор и его соединения, тяжелые металлы, ксилол, бензол, алифатические углеводороды, оксиды азота, гидроксибензол, сероводород и другие соединения. 

Как отметили эксперты, за последние три года отмечается лишь ухудшение экологической ситуации. При этом загрязненный воздух провоцирует заболевания у 15% населения, в частности растет количество людей, страдающих от астмы.  

Автор: Рудольф Великолепный21 сентября 2017, 08:40

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