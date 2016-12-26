России грозит мусорная катастрофа

В нашей стране отсутствует полноценная система переработки мусора. Если ситуация не изменится в ближайшее время, то, по прогнозам экспертов, через десять лет площадь свалок может увеличиться в два раза.

По информации "Гринпис", за 2016 год каждый россиянин выбросил около 400–500 килограммов мусора. Всего около 70 миллионов тонн отходов. При этом термической обработке подверглись лишь около 1,4 миллиона тонн, остальная часть оказалась погребена на свалках, пишет газета "Известия".

Всего в России около 14 тысяч крупных свалок, общая площадь которых составляет примерно 4 миллионов гектаров. При этом каждый год площадь мусорных "захоронений" увеличивается на 0,4 миллиона гектаров.

Эксперты предупреждают, что при отсутствии системы раздельного сбора и переработки отходов, через десять лет Россию просто накроет волна мусора. К 2026 году площадь свалок составит уже восемь миллионов гектаров, что соответствует площади двух Азовских морей.

Специалисты подчеркнули, что на данный момент в стране всего около 1500 точек раздельного сбора отходов. Наибольшее количество таких пунктов сосредоточено в Москве, Мытищах, Ростове-на-Дону, Ижевске. Владивостоке, Хабаровске, Оренбурге, Архангельске, Владимире, Саранске и Мурманске.

В Минприроды заявили, что современная система переработки мусора постепенно внедряется на всей территории страны. Кроме того, с 2017 года ситуация с отходами должна улучшиться, поскольку вступит в силу закон о запрете захоронения того, что можно утилизировать.