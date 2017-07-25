Водителей в час пик убивает воздух
Исследователи разместили в салонах автомобилей датчики, контролирующие загрязнение воздуха. Оказалось, что во время передвижения по трассам в часы наибольшей загруженности автомагистралей водители сильно рискуют собственным здоровьем.
"Мы обнаружили, что люди подвергаются двойному риску для здоровья во время часов пик, – прокомментировал Майкл Бергин, профессор гражданской и экологической инженерии в Университете Дьюка. – Если эти вещества так вредны, как считают многие ученые, автовладельцы должны серьезно пересмотреть свой график вождения", – пишет ТАСС со ссылкой на издание
Phys.Org.
Да, вдоль дорого часто ставят датчики загрязнения воздуха. Но они как правило показывают среднесуточные значения. Однако состав воздуха в течение суток меняется так быстро ив таких пределах, что потребовались почасовые исследования проблемы. Оказалось, что в часы наибольшей интенсивности автомобильного движения в салоне авто скапливается куда больше выхлопных газов и вредных веществ. И этой смесью вынужден дышать водитель и его пассажиры, пишет издание.
"Все еще много споров о том, какие виды загрязнения вызывают наибольшую озабоченность и что делает их настолько опасными. Но суть в том, что вождение в час пик еще хуже, чем мы думали", – уточнил соавтор исследования Майкл Бергин, профессор гражданской и экологической инженерии.
Выступление прославленной дивы не оставило продюсера равнодушным
Певец заподозрил свою жену в измене с миллиардером
Девушка прорыдала несколько часов из-за слов шоумена
В Брюсселе готовят свой ответ Вашингтону