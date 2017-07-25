Водителей в час пик убивает воздух

Водители, вынужденные передвигаться в своих автомобилях по городским магистралям в час пик, подвергают свое здоровье куда большей опасности, чем считалось ранее. Ученые советуют тщательно пересмотреть графики вождения.

Исследователи разместили в салонах автомобилей датчики, контролирующие загрязнение воздуха. Оказалось, что во время передвижения по трассам в часы наибольшей загруженности автомагистралей водители сильно рискуют собственным здоровьем.

"Мы обнаружили, что люди подвергаются двойному риску для здоровья во время часов пик, – прокомментировал Майкл Бергин, профессор гражданской и экологической инженерии в Университете Дьюка. – Если эти вещества так вредны, как считают многие ученые, автовладельцы должны серьезно пересмотреть свой график вождения", – пишет ТАСС со ссылкой на издание Phys.Org.



Да, вдоль дорого часто ставят датчики загрязнения воздуха. Но они как правило показывают среднесуточные значения. Однако состав воздуха в течение суток меняется так быстро ив таких пределах, что потребовались почасовые исследования проблемы. Оказалось, что в часы наибольшей интенсивности автомобильного движения в салоне авто скапливается куда больше выхлопных газов и вредных веществ. И этой смесью вынужден дышать водитель и его пассажиры, пишет издание.

"Все еще много споров о том, какие виды загрязнения вызывают наибольшую озабоченность и что делает их настолько опасными. Но суть в том, что вождение в час пик еще хуже, чем мы думали", – уточнил соавтор исследования Майкл Бергин, профессор гражданской и экологической инженерии.