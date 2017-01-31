Арестованных офицеров ФСБ обвинили в связях с ЦРУ

Начальника отдела Центра информационной безопасности ФСБ России Сергея Михайлова и его заместителя Дмитрия Докучаева обвинили в сотрудничестве с ЦРУ США. Высокопоставленные чекисты подозреваются в передаче секретной информации американским спецслужбам.

Офицерам ФСБ, арестованным по делу о госизмене и хакерах, вменяют нарушение присяги. Якобы, они передавали конфиденциальную информацию американской разведке.

Пока неизвестно, напрямую действовали арестованные или через посредников, сообщает Ura.ru. Всего по данному делу арестованы четыре человека, еще до восьми человек проходят как соучастники. Обвинение в госизмене предъявлено только четверым, остальные могут ограничиться статусом свидетелей.

"Каждый из фигурантов занимался своим делом – кто-то разрабатывал и применял схемы кибератак, а кто-то сотрудничал с иностранными спецслужбами", – передает "Интерфакс" со ссылкой на собственный источник. Отмечается, что эти направления шли параллельно и, как правило, не пересекались.

Всю группу связывало то, что они были знакомы друг с другом и имели отношение к IT-технологиям и сфере информационной безопасности. При этом подчеркивается, что главным в преступной цепочке был не старший по должности и званию.

Об аресте Сергея Михайлова и сотрудника "Лаборатории Касперского" Руслана Стоянова стало известно 25 января. Они находятся под стражей с начала декабря 2016 года.

Отметим, что Лефортовский суд Москвы продлил до 8 марта арест журналиста Владимира Аникеева, обвиняемого в незаконном доступе к компьютерной информации и являющегося организатором хакерской группы "Шалтай-Болтай".

Стало известно, что фигурантами уголовного дела о взломе аккаунтов российских чиновников и известных бизнесменов, помимо Аникеева, стали еще пять человек. Среди них – Михайлов, Докучаев и Стоянов. В свою очередь адвокат по данному делу Иван Павлов заявил, что дело о госизмене, в рамках которого под арест были взяты сотрудники ФСБ и "Лаборатории Касперского", к деятельности "Шалтай-Болтая" отношения не имеет, передает RNS.