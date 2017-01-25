Предатель из "Лаборатории Касперского" воровал данные россиян

Сотрудник "Лаборатории Касперского" Руслан Стоянов, задержанный 25 января правоохранительными органами, воровал личные данные россиян при помощи созданного им супервируса. По некоторым сведениям, полученная информация передавалась затем за границу.

Как сообщается, сотрудник центра информационной безопасности "Лаборатории Касперского" Руслан Стоянов разработал специальный вирус троян, предназначенный для внедрения в компьютерные системы банков. С помощью вредоносной программы он якобы получил широкий доступ к личным данным клиентов кредитных учреждений.

Как передает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на собственный анонимный источник, полученная таким путем информация затем передавалась в одну из республик бывшего СССР, после чего утекала в западные страны. За это топ-менеджер IT компании мог получать крупные денежные средства в качестве вознаграждения. На данный момент следствие ведет расследование деятельности Стоянова, которому грозит обвинение по статье 275 Уголовного кодекса России "Государственная измена".

Арест топ-менеджера "Лаборатории Касперского" Руслана Стоянова может быть связан с разбирательством в отношении одного из заместителей главы Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергея Михайлова, передает "Коммерсантъ".

