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Предатель из "Лаборатории Касперского" воровал данные россиян
Как сообщается, сотрудник центра информационной безопасности "Лаборатории Касперского" Руслан Стоянов разработал специальный вирус троян, предназначенный для внедрения в компьютерные системы банков. С помощью вредоносной программы он якобы получил широкий доступ к личным данным клиентов кредитных учреждений.
Как передает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на собственный анонимный источник, полученная таким путем информация затем передавалась в одну из республик бывшего СССР, после чего утекала в западные страны. За это топ-менеджер IT компании мог получать крупные денежные средства в качестве вознаграждения. На данный момент следствие ведет расследование деятельности Стоянова, которому грозит обвинение по статье 275 Уголовного кодекса России "Государственная измена".
Арест топ-менеджера "Лаборатории Касперского" Руслана Стоянова может быть связан с разбирательством в отношении одного из заместителей главы Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергея Михайлова, передает "Коммерсантъ".
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