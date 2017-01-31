ЧМ-2016 в Москве спасли от теракта

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Как рассказал первый заместитель руководителя аппарата НАК Игорь Кулягин, в 2016 году антитеррористическая деятельность осуществлялась в условиях повышенного уровня угроз, исходящих от международных экстремистских группировок и бандглаварей, действующих в России. Благодаря своевременной работе спецслужб в прошлом году было уничтожено более 140 боевиков и 24 главаря бандформирований, задержаны более 900 бандитов и их пособников.
Удалось предотвратить теракт около здания посольства Франции в Москве, а также атаки в Санкт-Петербурге и Ингушетии. Кроме того, 2 мая были задержаны боевики, планировавшие террористические акты во время чемпионата мира по хоккею, который проходил в столице с 6 по 22 мая, сообщает РИА Новости.
За указанный период заблокированы счета более двух тысяч лиц, причастных к терроризму, пресечена деятельность 34 вербовщиков, выявлено 86 россиян, пытавшихся вступить в террористические организации, передает ТАСС. Кулягин подчеркнул, что в целом уровень терроризма в стране снижается, как и число боевиков, примкнувших к запрещенной организации "Исламское государство". За последние два года количество преступлений террористической направленности сократилось в два раза.
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