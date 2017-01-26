Полиция узнала о терактах перед выборами в Москве

Группа боевиков планировала совершить теракты в Москве накануне выборов в Госдуму. Об этом сообщил начальник столичного ГУМВД Олег Баранов.

К счастью в преддверии выборов полиции совместно с ФСБ по Москве и Московской области удалось пресечь деятельность боевиков, передает ТАСС. По словам Баранова, атаки на столицу планировали совершить восемь членов террористической организации. Подробности спецоперации он не уточнил.

Баранов также сообщили, что эффективность выявления террористов в Москве выросла на 86%. Кроме того, на 14% сократилось количество преступлений экстремистской направленности. Как подчеркнул глава ГУМВД, сделать это удалось благодаря системной работе по задержанию и привлечению к уголовной ответственности ряда активных участников международных террористических организаций.

Баранов не оставил без внимания и тему преступлений в сфере миграции. "По материалам Главного управления, за пределы России выдворено 40 тысяч иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство", – сообщил он.

Глава ГУМВД добавил, что эта мера позволила на 17% сократить количество преступлений, совершенных иностранными гражданами. При этом количество раскрытых правонарушений в сфере миграции выросло на 19%.