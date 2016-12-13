Украинские террористы готовят атаки на Крым

Украинские государственные органы и радикальные организации активно готовят террористические атаки на Крым, сообщили в ФСБ России. В 2016 году силовики предотвратили две диверсионные операции на полуострове.

"К активным действиям по подготовке и реализации террористических замыслов в Крыму перешли украинские государственные органы и радикальные организации", – цитирует РИА Новости директора ФСБ Александра Бортникова. Он добавил, что в 2016 году работники силового ведомства нейтрализовали две диверсионные группы из Киева, планировавшие атаки на жизненно-важные объекты полуострова.

Напомним, что 10 ноября сотрудники ФСБ задержали в Севастополе членов диверсионно-террористической группы Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Предположительно, злоумышленники планировали нанести удары по военным объектам и системам жизнеобеспечения Крыма.

"У задержанных изъяты взрывные устройства большой мощности, оружие и боеприпасы, средства специальной связи и другие вещественные доказательства их преступной деятельности, в том числе карты-схемы объектов предполагаемых диверсий", – пояснили в ФСБ. На допросе украинцы признались в сборе секретных данных и подготовке диверсий. Они сообщили, что служат в Главном управлении разведки Минобороны Украины.