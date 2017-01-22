Олигарх признан виновным в растрате двух миллиардов евро
Британская армия не может оставаться эффективной боевой силой после сокращения военного бюджета
Рогозина обеспокоил ядерный провал Лондона
"Опасный инцидент", – написал Рогозин на своей странице в Twitter под новостью о пуске ракеты.
Между тем, в Британии продолжают замалчивать неудачный пуск ракеты Trident. Так, премьер-министр Тереза Мэй отказалась прямо отвечать на вопрос ведущего "Би-би-си", знала ли она об инциденте.
"Тестовые запуски проводятся постоянно, регулярно проводятся испытания наших ядерных средств сдерживания. На тех дебатах мы говорили о том, что будет происходить в будущем", – сказала Мэй.
Опасный инцидент https://t.co/nvYB9rltiB— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 22 января 2017 г.
Ранее газета The Sunday Times сообщила, что правительство Королевства скрыло факт неудачного запуска ракеты Trident II D5. По информации издания пуск был произведен с британской субмарины возле побережья американского штата Флорида в июне прошлого года. Известно, что ракета не была оснащена ядерным боезарядом.
Судя по указанным срокам, неудачный запуск был скрыт британским правительством при прежнем премьер-министре Дэвиде Кэмероне перед принципиальным голосованием в парламенте по модернизации ядерного щита страны.
Отмечается, что это было единственное испытание ракеты Trident, произведенное Соединенным Королевством за последние четыре года. Причина неудачи официально не раскрывается, однако источник The Sunday Times в ВМС рассказал, что выпущенная с подводной лодки Vengeance ракета отклонилась от заданного курса и полетела в сторону побережья США.
Бэррон Трамп резко одернул руку, когда Меланья пыталась взять ее
В Сети обсуждают экс-главу Грузии, скромно стоящего в кустах на инаугурации президента США
Едва вступив в должность президента США Дональд Трамп взялся за перестановку в Белом доме
Певица назвала петицию против формата новогоднего телевидения заказухой