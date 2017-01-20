Гиперзвуковая ракета повысит мощь России

Российские военные вновь напомнили о перспективных разработках гиперзвукового оружия. В интервью журналистам заместитель министра обороны России Юрий Борисов заявил о принципиально новых системах вооружения.

"На подходе гиперзвуковое оружие, которое требует использования принципиально новых материалов и систем управления, которые работают совершенно в другой среде, в плазме", – заявил генерал армии Борисов, подчеркнув, что российские ВС стоят на рубеже очередной научно-технической революции.

Замминистра обороны отметил, что вместо "традиционного" оружия приходят принципиально иные системы вооружения, основаны на тех физических принципах, которые ранее не использовались в оборонной промышленности.

Какие же гиперзвуковые разработки подразумевал замминистра обороны? Давайте разберемся.

До последнего времени об успешных разработках в этом направлении заявляло только одно государство на планете – США.

Речь шла об оружии, которое способно вести глобальные войны без применения ядерных боеприпасов за счет высокой скорости. В США с этим направлением была связана программа "Быстрый глобальный удар" (Prompt Global Strike (PGS), целью которой была возможность американским военным наносить точечные удары по любому континенту в течение 60 минут от момента принятия решения.

"Предполагается, что гиперзвуковые ракеты могут уничтожить ядерную инфраструктуру противники и обезоружить его".

Однако в планах Пентагона – создать гиперзвуковые авиационные, противокорабельные и против наземных целей ракеты к 2018–2020 годам, а разведывательный гиперзвуковой самолет – к 2030 году.

Неожиданно для США, российская корпорация "Тактическое ракетное вооружение" доложила, что согласовала с Минобороны программу создания гиперзвуковых ракетных технологий, причем первые гиперзвуковые ракеты воздушного базирования могут быть созданы в России до 2020 года!

На самом деле, работы в этом направлении велись в России гораздо раньше.

Еще в 1997 году конструкторы Дубненского МКБ "Радуга" продемонстрировали на авиасалоне МАКС гиперзвуковой экспериментальный летательный аппарат Х-90.

Ракета летела на 3 тысячи км и несла две боеголовки с индивидуальным наведением, способные поражать цели на удалении 100 км от точки разделения. Разработчики планировали в перспективе оснащать этими ракетами стратегический бомбардировщик Ту-160М, но работы по неизвестным причинам были свернуты.

Однако с тех пор взгляды руководителей Минобороны изменились.

Ключевая разработка российского ОПК – гиперзвуковая ракета "Циркон".

Первые сведения о разработке комплекса с гиперзвуковой противокорабельной ракетой оперативного назначения "Циркон" появились в 2011 году.

В настоящее время ракета "Циркон" проходит испытания, которые военные планируют завершить в 2017 году.

Полный перечень характеристик "Циркона" пока засекречен. Однако, согласно данным из открытых источников, дальность полета ракеты "Циркон" составляет около 400 км, а скорость – примерно в 5 раз выше скорости звука!

Такая скорость делает "Циркон" неуязвимым для систем ПВО США. Современные корабли США оснащены системами "Иджис", время реакции которых – 8-10 секунд. За это время "Циркон" сможет преодолеть расстояние в 20 км, и американские системы попросту не успеют за российской ракетой.

"Например, для поражения целого американского авианосца потребуется всего 15 ракет класса "Циркон".

Поэтому в рамках модернизации гиперзвуковые ракеты "Циркон" могут оказаться на целом ряде российских систем вооружения, в том числе на береговых ракетных комплексах и атомных подводных лодках.

Уже известно, что в 2019–2022 годах гиперзвуковые противокорабельные ракеты "Циркон" получит флагман российского флота – атомный ракетный крейсер "Петр Великий", а также атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов".

Помимо атомных тяжелых крейсеров, ракетами "Цирконами" планируется вооружить и подводные лодки пятого поколения "Хаски".

Эти субмарины будут изготовлены из композитных материалов, снижающих шум и вероятность быть обнаруженными противником, и будут двух типов – для истребления надводных кораблей и для уничтожения подводных лодок.

По мнению военных экспертов, бесшумные подводные лодки, вооруженные гиперзвуковыми ракетами, значительно повысят мощь ВМФ России.